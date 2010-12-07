به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، از جمله شگردهای این موسسات در جهت اغوا و فریب داوطلبان، دادن وعده های واهی از قبل قبولی صددرصد تضمینی، فروش سئوالات کنکور و یا فروش تست های احتمالی کنکور با مبالغ سرسام آور است.

در این ایام نیز همزمان با نزدیک شدن زمان ثبت نام کنکور سراسری، شاهد فعالیت این قبیل موسسات و آموزشگاههای سودجو هستیم، به طوری که اخیرا چندین موسسه با تبلیغات دروغین و ارسال جزوات به آدرس پستی داوطلبان و همچنین از طریق ارسال پیامک (اس ام اس) ادعای فروش تست های کنکور را داشته و در این میان یا به نوعی خود را وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی می کنند و یا طوری در تبلیغات خود عمل کرده که وانمود به همکاری با این سازمان را دارند.

از این رو سازمان سنجش به داوطبان و خانواده های آنان در خصوص تبلیغات موهوم این قبیل موسسات هشدار داده تا به انحاء و شیوه های مختلف، قربانی توطئه این موسسات نشده و فریب آنها را نخورند. همچنانکه بارها تاکید شده است این سازمان هرگونه ارتباط و همکاری خود را به هر نوع و هر شکلی با این موسسات، به شدت تکذیب می کند.

این موسسات، با انجام تبلیغات موهوم و غیر واقع و با شیوه ها و شگردهای مختص خود، اقدام به فریب داوطلبان و کسب سود و اخذ مبالغی هنگفت به صورت غیر قانونی می کنند.

سازمان سنجش اعلام کرده است، به منظور کاهش احتمال هرگونه سودجویی، داوطلبان از دادن اطلاعات ثبت نامی و کارت اعتباری خود به دیگران خودداری کنند.