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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

طرح زوج و فرد کردن خودروها در اصفهان بررسی می شود

طرح زوج و فرد کردن خودروها در اصفهان بررسی می شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اجرای موقتی طرح زوج و فرد کردن خودروها در اصفهان گفت: روی این موضوع کار خواهد شد تا جمع‌بندیها صورت گیرد و به تصویب برسد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور شیشه فروش دوشنبه شب در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اصفهان افزود: مدیریت بحران یعنی اینکه همه دستگاه‌ها موظف هستند در جهت سلامت عموم و تا رفع بحران تلاش کنند که این مهم به همت مسئولان محقق شد.

شیشه فروش در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور استاندار در جلسات ستاد مدیریت بحران اظهار داشت: این امر حاکی از اهمیت موضوع دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه تصریح کرد: با تمهیدات اندیشه شده در نهایت غلظت این آلایندگیها ثابت نگه داشته شد و این میزان افزایش پیدا نکرد.

وی در ادامه سخنان خود طرح زوج و فرد کردن خودرو‌ها را از جمله مواردی دانست که با رسیدن به بحران آلودگی در شهر اصفهان مورد محقق شد و خاطرنشان کرد: این طرح به صورت موقتی در حال اجرا است.

شیشه فروش اظهار داشت: در حوزه ترافیک روی این موضوع کارخواهد شد تا جمع‌بندیها صورت گیرد و به تصویب برسد.

کد مطلب 1205651

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