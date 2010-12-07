طرح زوج و فرد کردن خودروها در اصفهان بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور شیشه فروش دوشنبه شب در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اصفهان افزود: مدیریت بحران یعنی اینکه همه دستگاهها موظف هستند در جهت سلامت عموم و تا رفع بحران تلاش کنند که این مهم به همت مسئولان محقق شد.
شیشه فروش در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور استاندار در جلسات ستاد مدیریت بحران اظهار داشت: این امر حاکی از اهمیت موضوع دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه تصریح کرد: با تمهیدات اندیشه شده در نهایت غلظت این آلایندگیها ثابت نگه داشته شد و این میزان افزایش پیدا نکرد.
وی در ادامه سخنان خود طرح زوج و فرد کردن خودروها را از جمله مواردی دانست که با رسیدن به بحران آلودگی در شهر اصفهان مورد محقق شد و خاطرنشان کرد: این طرح به صورت موقتی در حال اجرا است.
شیشه فروش اظهار داشت: در حوزه ترافیک روی این موضوع کارخواهد شد تا جمعبندیها صورت گیرد و به تصویب برسد.
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