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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۹

رسالت روحانیون ترغیب مردم به امر به معروف و نهی از منکر است

رسالت روحانیون ترغیب مردم به امر به معروف و نهی از منکر است

بیرجند - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی بر اهمیت جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد وگفت: رسالت روحانیون ترغیب مردم برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر و احیاء آن است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سردار یعقوبعلی نظری دوشنبه شب در جمع مبلغین اعزامی خراسان جنوبی در سازمان تبلیغات اسلامی، توجه به احیاء امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه از مهمترین و اساسی ترین وظایف روحانیون ذکر کرد و اظهار داشت: رسالت روحانیون، ترغیب مردم برای اجرای این ضرورت است.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی خواستار ایجاد یک مرکز کاربردی برای هماهنگی، حمایت و هدایت این موضوع در جامعه شد و افزود: امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه مردمی شود و به هر دو اصل با یکدیگر پرداخته شود.

وی با اشاره به رابطه نهضت عاشورا و نهضت امام خمینی(ره) این رابطه رایک رابطه دوگانه دانست و تصریح کرد: امام با یک درک عمیق از عاشورا توانست به نحوی انقلاب را رهبری کند که در بعد هدایتی و حرکتی همه نشات گرفته از متن کربلای امام حسین(ع) بود.

سردار نظری انقلاب اسلامی ایران را مدیون فرهنگ عاشورایی عنوان کرد و بیان داشت: بر مبنای همین تفکر نظام جمهوری اسلامی ایران پایدار مانده و تا انقلاب اصلی دوام پیدا خواهد کرد.

وی همچنین دفاع مقدس را شاهدی بر این ادعا معرفی و اظهار داشت: نقش کربلا و عاشورا در طول تاریخ انقلاب زمینه شده که این فرهنگ کاربردی توسعه پیدا کند.

سردار نظری با بیان اینکه عزم حکومتی و مشارکت مردم دو بال احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه هستند، تصریح کرد: در مجموعه ستاد نباید کار اجرایی انجام شود، بلکه مسائل مربوط به هماهنگی و برنامه ‌ریزی بر عهده این ستاد قرار دارد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: نمونه بارز تداوم فرهنگ عاشورایی در دفاع مقدس خلاصه می ‌شود که تمام زوایای آن بر فرهنگ اصیل عاشورایی نهاده شده است.

کد مطلب 1205652

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