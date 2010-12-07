رسالت روحانیون ترغیب مردم به امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سردار یعقوبعلی نظری دوشنبه شب در جمع مبلغین اعزامی خراسان جنوبی در سازمان تبلیغات اسلامی، توجه به احیاء امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه از مهمترین و اساسی ترین وظایف روحانیون ذکر کرد و اظهار داشت: رسالت روحانیون، ترغیب مردم برای اجرای این ضرورت است.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی خواستار ایجاد یک مرکز کاربردی برای هماهنگی، حمایت و هدایت این موضوع در جامعه شد و افزود: امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه مردمی شود و به هر دو اصل با یکدیگر پرداخته شود.

وی با اشاره به رابطه نهضت عاشورا و نهضت امام خمینی(ره) این رابطه رایک رابطه دوگانه دانست و تصریح کرد: امام با یک درک عمیق از عاشورا توانست به نحوی انقلاب را رهبری کند که در بعد هدایتی و حرکتی همه نشات گرفته از متن کربلای امام حسین(ع) بود.

سردار نظری انقلاب اسلامی ایران را مدیون فرهنگ عاشورایی عنوان کرد و بیان داشت: بر مبنای همین تفکر نظام جمهوری اسلامی ایران پایدار مانده و تا انقلاب اصلی دوام پیدا خواهد کرد.

وی همچنین دفاع مقدس را شاهدی بر این ادعا معرفی و اظهار داشت: نقش کربلا و عاشورا در طول تاریخ انقلاب زمینه شده که این فرهنگ کاربردی توسعه پیدا کند.

سردار نظری با بیان اینکه عزم حکومتی و مشارکت مردم دو بال احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه هستند، تصریح کرد: در مجموعه ستاد نباید کار اجرایی انجام شود، بلکه مسائل مربوط به هماهنگی و برنامه ‌ریزی بر عهده این ستاد قرار دارد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: نمونه بارز تداوم فرهنگ عاشورایی در دفاع مقدس خلاصه می ‌شود که تمام زوایای آن بر فرهنگ اصیل عاشورایی نهاده شده است.