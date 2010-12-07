توزیع غیربهداشتی نذورات منجر به تشدید بیماریهای عفونی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی افزود: در صورت عدم رعایت ضوابط بهداشتی از جمله بهداشت فردی، محیطی و مواد غذایی در مراسم عمومی عزاداریها و توزیع نذورات احتمال مسمومیتها نیز تشدید می‌شود.

وی اشاعه بیماریهای مرتبط با آب و غذا در مراسم عزاداری مساجد، تکایا و هیئتها را در صورت عدم نظارت کافی هیئت امنای مساجد و مسئولان هیئتها جدی دانست و افزود: استانداریها، فرمانداریها، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، امور مساجد، دفاتر ائمه جمعه، رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیما باید با اطلاع‌رسانی مناسب به مردم، مسئولان اجرای برنامه‌های عزاداری را به دریافت مجوز بهداشتی توسط افرادی که قصد تولید و توزیع نذورات را دارند ترغیب کنند.

ندافی ادامه داد: تمامی افراد درگیر در توزیع آب، چای و غذا در عزاداریها باید دارای کارت معاینه پزشکی معتبر بوده و رعایت بهداشت فردی در هنگام ارائه خدمت به عزاداران ضروری است.

وی، استفاده از فرآورده‌ های دامی با کشتار مجاز و یا بسته بندی شده که مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی باشد را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: ذبح و قربانی احشام در جلوی دسته ‌های عزاداری و یا در محل تکایا و مساجد باید با هماهنگی سازمان دامپزشکی در شرایط بهداشتی صورت گیرد.