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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۹:۲۰

رئیس مرکز سلامت وزارت بهداشت:

توزیع غیربهداشتی نذورات منجر به تشدید بیماریهای عفونی می شود

توزیع غیربهداشتی نذورات منجر به تشدید بیماریهای عفونی می شود

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: عدم رعایت نکات بهداشتی هنگام تهیه و توزیع نذورات در عزاداریها، مساجد و تکایا منجر به تشدید بروز بیماریهای مرتبط با غذا به ویژه بیماریهای عفونی روده‌ای می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی افزود: در صورت عدم رعایت ضوابط بهداشتی از جمله بهداشت فردی، محیطی و مواد غذایی در مراسم عمومی عزاداریها و توزیع نذورات احتمال مسمومیتها نیز تشدید می‌شود.

وی اشاعه بیماریهای مرتبط با آب و غذا در مراسم عزاداری مساجد، تکایا و هیئتها را در صورت عدم نظارت کافی هیئت امنای مساجد و مسئولان هیئتها جدی دانست و افزود: استانداریها، فرمانداریها، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، امور مساجد، دفاتر ائمه جمعه، رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیما باید با اطلاع‌رسانی مناسب به مردم، مسئولان اجرای برنامه‌های عزاداری را به دریافت مجوز بهداشتی توسط افرادی که قصد تولید و توزیع نذورات را دارند ترغیب کنند.
 
ندافی ادامه داد: تمامی افراد درگیر در توزیع آب، چای و غذا در عزاداریها باید دارای کارت معاینه پزشکی معتبر بوده و رعایت بهداشت فردی در هنگام ارائه خدمت به عزاداران ضروری است.
 
وی، استفاده از فرآورده‌ های دامی با کشتار مجاز و یا بسته بندی شده که مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی باشد را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: ذبح و قربانی احشام در جلوی دسته ‌های عزاداری و یا در محل تکایا و مساجد باید با هماهنگی سازمان دامپزشکی در شرایط بهداشتی صورت گیرد.
کد مطلب 1205659

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