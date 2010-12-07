بی مهری به فرهنگ؛ سوغات تلخ این روزها در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سابقه تاریخی این استان جدای از اهمیت آن به لحاظ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است به طوری که سهم زیادی در تاریخ ملی ایران و توسعه و پیشرفت کشور برعهده داشته است.

در سال 1356 شمسی، طبق قانون تقسیمات کشوری، اراک به عنوان مرکز استان مرکزی انتخاب شده و یک سال بعد، به طور رسمی تشکیلات استان مرکزی در آن مستقر و فعال شد.

استان مرکزی؛ صدف ممتازترین گوهرهای مرجعیت شیعه

استان مرکزی تنها در 200 سال گذشته بیشترین شخصیت ملی و جهانی را در بین استان های کشور تحویل بشریت داده که توانستند خدمات شایانی را تقدیم کنند. این استان به لحاظ مذهبی یکی از کانونهای اصلی تربیت و پرورش شخصیتهای بزرگ دینی محسوب می‌شود.

این استان صدف ممتازترین گوهرهای مرجعیت عالم تشیع بوده و مراجع بزرگی همچون امام خمینی (ره)، آیت الله العظمی اراکی (ره)، آقا نورالدین حسنی، احمد نراقی و بسیاری از علمای طراز اول، ستارگانی بودند که از آسمان این استان روشنی بخش جهان بشریت شدند.

استادان ادبیات استان مرکزی

این استان مفاخر ادبی بزرگی همچون فخرالدین عراقی،‌ پروین اعتصامی، ادیب الممالک فراهانی و میرزا ابوالقاسم قائم مقام را در دامان خود پرورانده است. محققان بزرگی چون عباس اقبال آشتیانی، پروفسور حسابی ( پدر فیزیک ایران)، دکتر محمد قریب ( پدر طب کودکان در ایران )، استاد عبدالعظیم قریب، دکتر محمد خزائلی و دکتر سعید آشتیانی ( بنیانگذار و رئیس پژوهشکده رویان ) از افتخارات علمی این استان هستند.

هنرمندان خطه مرکزی

بزرگان عرصه هنر استان، علی اکبر و علی اصغرخان فراهانی (موسیقیدان ) و استاد عبداله باقری ( مینیاتوریست ) می‌باشند.

مشاهیر جهانی استان مرکزی

از مشاهیر و علمای دینی و فرهنگی این سرزمین می توان به حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، فخرالدین عراقی، ادیب المما لک فراهانی، میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، میرزا حسن آشتیانی، عباس اقبال آشتیانی، میرزا تقی خان امیر کبیر، قائم مقام فراهانی، پروفسورمحمود حسابی، آیت الله نورالدین حسینی، ملا احمد نراقی، ملا مهدی عراقی، آیت الله حاج آقا محسن عراقی، آیت الله شیخ محمد علی اراکی مرجع عالیقدر شیعه و ... میتوان اشاره کرد.

سخن گفتن از سبقه تاریخی و فرهنگی استان مرکزی بسیار است اما آنچه بیش از اینها به چشم می خورد کم توجهی به بعد فرهنگی شخصیت پروری استان است.

حوزه های علمیه استان مرکزی باید گسترش یابند

به عقیده نماینده ولی فقیه در استان حوزه های علمیه استان مرکزی باید حرکت خود را در مسیر تربیت عالمان دینی شتاب بخشند و از سویی حوزه های استان باید بیشتر شود تا بتوانند نوابغ و نخبگان دینی را جذب و تربیت کنند.

حجت الاسلام دری نجف آبادی با سامان بخشی حوزه های علمیه استان، استان مرکزی را همچنان دارای قابلیت پرورش عالمان دینی ممتاز و بازگشت سبقه مرجعیت دینی استان مرکزی دانست.

تهران؛ اولین اقامتگاه هنرمندان استان پس از بی توجهی

اکنون بسیاری از هنرمندان بلندآوازه کشور در عرصه هنرهای نمایشی را هنرمندانی از استان مرکزی شامل می شوند که به دلیل نزدیکی به تهران و در لوای بی توجهی به آنان قدم در عرصه هنر کشور می گذارند.

جشنواره های تئاتر استان مرکزی در سالهای جنگ جزو بهترین ها در سطح کشور بوده است اما این عرصه اکنون نیازمند توجه جدی است و یکی از دلایل مهم ضعف هنری در استان رخت بربستن هنرمندان بومی به پایتخت است.

تئاتر در اراک به عنوان مرکز استان، تنها در زمان جشنواره تئاتر فجر حیات دارد و در زمان های دیگر نفس هایش به شماره می افتد.

استان در عرصه شعر و داستان نویسی نیز دارای قلم به دستان چیره دستی است که در شهرستان ها با برگزاری جلسات شعر خوانی و نقد داستان خود را به جامعه نشان می دهند با این حال شعر و داستان در استان چونان جویباری جاری نیست که مردم از زلال آن بهره مند شوند.

نبود چاپخانه مشکل نویسندگان استان

قصه نبود چاپخانه ای در خور استان قصه ای است که سه دهه تکرار شده و همچنان مشکل رده اول نویسندگان و مطبوعات استان است.

نبود چاپخانه ای بزرگ که بتواند نیاز استان یک میلیون و 400 هزار نفری استان را پاسخ دهد، منجر شده نویسندگان و صاحبان نشریات کار خود را به استانهای قم و تهران ببرند.

نبود چاپخانه نه تنها سرمایه های استان را به دیگر استانها می برد، منجر به بروز مشکلاتی در عرصه مطبوعات و نویسندگان استان از جمله مشکلات تردد شده که خطراتی جدی را به همراه دارد.

سینما در استان تعطیل است

وقتی سینما در اراک مرکز استان از رونق افتاده باشد انتظاری از شهرستان های استان نیست. اراک تنها یک سینما دارد دو سینما نیمه تعطیل است و بزرگترین سینمای دولتی کشور که در اراک قرار دارد به طور کل تعطیل است.

سینماداران از سویی نبود فیلم مناسب و از سوی دیگر فرسودگی را عامل کم اقبالی از سوی مردم می دانند. نبود حمایت های مالی برای نوسازی مشکل دیگر سینماداران است.

فرهنگ بومی گم شده در مهاجرتهای بی رویه

استان مرکزی استان مهاجرپذیر در دو بخش کارگری و دانشجویی است. مهاجرت در این سالها همراه با بی توجهی به فرهنگ بومی استان و فرهنک بومی مهاجران بوده است.

مهاجرت بی رویه و بدون برنامه از سویی منجر به کمرنگ شدن فرهنک بومی استان و از سویی بی هویتی و افزایش بزهکاری شده است.

اکنون بسیاری از فرزندان استان خبری از فرهنگ نیاکان خود ندارند که کمبود برنامه های فرهنکی و هنری در استان این امر را تشدید کرده و گسست فرهنگی و بین نسل ها را ایجاد کرده است.

کمبود برنامه های فرهنگی و هنری عامل تشدید مشکلات

عامل تشدید کننده همه کمبودهای فرهنگی و اجتماعی در استان مرکزی کمبود شدید برنامه های مربوطه در این بخش است.

اجرا نشدن نمایش، موسیقی و برنامه های سرگرمی سالم کمبودهایی است که هر خانواده اراکی و اهل استان مرکزی آن را با تمام وجود لمس می کند.

به واقع وظیفه دستگاههای فرهنگی چیست و چرا مردم منطقه با برگزار شدن کوچکترین برنامه سرگرمی که می تواند چندان فرهنگی هم نباشد مانند حضور" سیرک"، از آن استقبال شایان می کنند.

سخن آخر اینکه راهکار برطرف کردن همه این مشکلات برنامه ریزی درست مدیران ارشد فرهنگی است و حال که سرفصل سفر سوم دولت توجه به مسائل فرهنگی است ضرورت دارد مدیران با اخذ اعتبارات دولتی در راستای ارتقاء سطح فرهنگی و هویت بخشی به جامعه گام بردارند.