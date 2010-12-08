استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی نیازمند برنامه ریزی دقیق است

غلامرضا شیران در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، افزود: هماکنون یک هزار و 300 دستگاه اتوبوس شهری و 28 هزار خودروی تاکسی در سطح شهر اصفهان در حال فعالیت هستند و در صورتی که برنامه ریزی دقیق و منظمی برای فعالیت ناوگان حمل و نقل شهری صورت گیرد، تمامی محلات شهر اصفهان تحت پوشش شبکه ناوگان حمل و نقل عمومی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه حمل و نقل عمومی در کلانشهرهای پیشرفته جهان در درجه نخست سلامت عمومی مردم را مد نظر قرار میدهد، اظهار داشت: متاسفانه تنها مقولهای که در توسعه حمل و نقل درون شهری به آن توجه نمیشود، سلامتی شهروندان است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: باید مشخص کنیم که حمل و نقل همگانی و آلودگیهای ناشی از آن چگونه مسبب توسعه سنجیده نشده شده و سلامت مردم را در نظر نگرفته است.
وی با انتقاد از اینکه الگوهای استاندارد شهرنشینی جهانی در کشور ما هیچ جایگاهی ندارد، اضافه کرد: متاسفانه در کلانشهرهای ما اقداماتی صورت میگیرد که دیگر در هیچ یک از کشورهای جهان اتفاق نمیافتد؛ که البته این موضوع تاسف برانگیز است.
شیران تاکید کرد: متاسفانه هنوز الگوی مدیریت شهری منسجم و واحد در کشور ما شکل نگرفته و تمامی شهروندان شهرهای کوچک و بزرگ از این موضوع متضرر شدهاند.
وی با تاکید بر وجود طرحی جامع و معقول در کلانشهرهای کشور، گفت: باید مسائل استاندارد را در کشور پیاده کنیم و صرف درآمدزایی و بزرگ کردن فعالیتها را مد نظر قرار ندهیم.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: زمانی متوجه میشویم مسائل استاندارد در کشور ما مد نظر قرار نمیگیرد که تقاطعهای بسیار بزرگ با هزینههای بسیار بالا احداث میشود و هیچگاه این موضوع مد نظر قرار نمیگیرد که در صورت بروز حادثه و مواقع اضطراری، چه کسی میتواند از آن عبور کند.
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