به گزارش خبرنگار مهر در گگران، محمد تقی حیدری صبح سه شنبه در همایش "ایدز و راههای پیشگیری از آن" در این واحد دانشگاهی افزود: با توجه به ارتباط های جنسی و مصرف روان گردان ها در جوانان، ورود موج سوم ایدز در کشور در راه است.

محمد تقی حیدری اظهار داشت: نقش خانواده ها در پایداری و استقامت فرزندان در برابر جذبه های فریبنده و ضداخلاقی بسیار حائز اهمیت است.

وی مشارکت همگانی برای تحقق این امر، تاثیر بالایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و کنترل و پیشگیری از این بیماری را‌ در جامعه دارد.

حیدری، هدف از برگزاری این همایش را افزایش آگاهی دانشجویان در مورد این بیماری خاص اعلام کرد و افزود:‌ مهمترین راه برای مبارزه با بیماری ایدز، همکاری همه‌جانبه مردم در بستن راه ایجاد و بروز این بیماری است.

وی آموزش چهره به چهره و آموزش توسط افراد در یک رده سنی را از عوامل موثر در کاهش بیماری دانست.