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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۶

موج سوم ایدز در کشور در راه است

موج سوم ایدز در کشور در راه است

گرگان - خبرگزاری مهر: یک استاد دانشگاه گلستان و معاون دانشجویی دانشگاه آزاد علی آباد کتول از ورود موج سوم ایدز در مناطق مختلف کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گگران، محمد تقی حیدری صبح سه شنبه در همایش "ایدز و راههای پیشگیری از آن" در این واحد دانشگاهی افزود: با توجه به ارتباط های جنسی و مصرف روان گردان ها در جوانان، ورود موج سوم ایدز در کشور در راه است.

محمد تقی حیدری اظهار داشت: نقش خانواده ها در پایداری و استقامت فرزندان در برابر جذبه های فریبنده و ضداخلاقی بسیار حائز اهمیت است.
 
وی مشارکت همگانی برای تحقق این امر، تاثیر بالایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و کنترل و پیشگیری از این بیماری را‌ در جامعه دارد.
 
حیدری، هدف از برگزاری این همایش را افزایش آگاهی دانشجویان در مورد این بیماری خاص اعلام کرد و افزود:‌ مهمترین راه برای مبارزه با بیماری ایدز، همکاری همه‌جانبه مردم در بستن راه ایجاد و بروز این بیماری است.
 
وی آموزش چهره به چهره و آموزش توسط افراد در یک رده سنی را از عوامل موثر در کاهش بیماری دانست.
کد مطلب 1205682

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