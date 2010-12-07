ابوذر قاسمیان دبیر نخستین جایزه "چراغ مطالعه" با اعلام خبر پایان داوری مرحله نخست این رقابت ادبی به خبرنگار مهر گفت: از بین 770 داستان رسیده به دبیرخانه، 193 اثر به عنوان برگزیدگان مرحله اول معرفی شدند که در بین آنها نویسندگانی از شهرهای مختلف ایران و همچنین ایرانیان ساکن کشورهایی چون آمریکا، دانمارک و اتریش دیده می‌شود.

وی ادامه داد: داوری مرحله نخست توسط دو گروه دو نفره انجام شد. داوران داستان‌هایی که به صورت مستقل یا مشترک با عنوان مجموعه داستان یا به هر شکلی در نشریات کاغذی به چاپ رسیده بود در این مرحله کنار گذاشتند ولی چاپ در نشریات الکترونیکی باعث حذف آثار نبود همچنین داستان‌هایی که در جشنواره‌های سراسری رتبه کسب کرده بودند نیز از این فهرست حذف شدند که جشنواره‌های منطقه ای و استانی شامل این مورد نمی‌شد.

دبیر جایزه "چراغ مطالعه" درباره داوری مرحله دوم توضیح داد: برای مرحله بعد تعداد داوران 5 نفر خواهد بود که در یک گروه آثار را بررسی کرده و 40 داستان برتر را برای مرحله نهایی انتخاب می‌کنند. داوری مرحله دوم از فردا 17 آذرماه آغاز می‌شود و تا 15 دی ماه منتخبان این مرحله معرفی خواهند شد.

قاسمیان در پایان عنوان کرد: پیش از این قرار بود اختتامیه جایزه در دی ماه برگزار شود که به دلیل تمدید یک ماهه مهلت دریافت آثار، اختتامیه نیز یک ماه به تعویق افتاد و قرار است بهمن ماه سالجاری در شیراز برگزار شود.

این جایزه ادبی خصوصی که نخستین دوره آن برگزار می‌شود به داستانهای کوتاه منتشر نشده نویسندگان اختصاص دارد.