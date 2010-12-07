245 میلیون ریال تسهیلات به مددجویان هلال احمر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، محمد فروغی صبح سه شنبه در همایش تجلیل از داوطلبان جمعیت هلال احمر در این استان اظهار داشت: جمعیت هلال احمر ایران موسسه‌ای خیریه و عام‌المنفعه است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی این جمعیت هماهنگ با کشورهای اسلامی به نام هلال احمر اهداف مهمی شامل تسکین آلام بشری، تامین احترام انسانها و کوشش در راستای برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتها و حمایت از زندگی و سلامت انسانها را در اولیت فعالیتهای خود قرار داده است.

وی امدادرسانی به آسیب‌دیدگان حوادث و بلایای طبیعی را رویکرد اصلی جمعیت هلال احمر استان عنوان کرد و گفت: شناسایی، جمع‌آوری و ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی به آسیب‌دیدگان حوادث سه ماموریت اصلی سازمان داوطلبان است که این سازمان با بهره‌گیری از خدمات اعضا و داوطلبان جمعیت در راستای اهداف و فعالیتهای انسان‌دوستانه و عام‌المنفعه در دستور کار قرار داده است.

فروغی ادامه داد: برهمین اساس جذب و سازماندهی و انسجام فعالیتها و خدمات داوطلبانه در راستای حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث و سوانح مختلف و نیز نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر با بهره‌گیری از توان و مساعدت افراد و اقشار توانمند از مهمترین اهداف فراروی این سازمان است.

وی اضافه کرد: کمک به درمان بیماران محروم، حمایت از کودکان آسیب‌دیده و باقیمانده از حوادث و سوانح، کمک به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی، مشارکت در جذب کمکهای مردمی و توزیع بین حادثه دیدگان داخلی و خارجی از دیگر این اهداف به شمار می‌رود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به خدمات داوطلبان در مواقع عادی گفت: ارائه خدمات داوطلبانه در پستهای ادارای، تخصصی و مشاوره‌ای در حوزه‌های ستادی و اجرایی جمعیت، کمک به جذب و توسعه منابع مورد نیاز جمعیت، ارائه خدمات تخصصی شامل خدمات پزشکی، مهندسی، مشاوره‌ای و انجام فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و ترویج حقوق بشردوستانه از مهمترین این وظایف به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: مشارکت در اجرای برنامه‌های سراسری جمعیت و حضور فعال در برنامه‌های خانه داوطلب، شناسایی و ارائه کمک‌های حمایتی و معیشتی به اقشار نیازمند از دیگر این وظایف هستند.

فروغی اجرای پروژه‌ها و فعالیتهای خیریه داوطلبانه به منظور کاهش آسیبها و خسارات ناشی از حوادث و سوانح در مناطق حادثه دیده را از خدمات داوطلبان در هنگام بروز حوادث و سوانح عنوان کرد و گفت: ارائه خدمات حمایتی شامل انواع حمایتهای روانی، بازتوانی پس از حادثه و کمکهای نقدی و غیرنقدی به آسیب‌دیدگان حوادث و سوانح از دیگر خدمات ارائه دهنده داوطلبان در هنگام بروز حوادث و سوانح است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد واحد داوطلبان جمعیت هلال احمر استان گفت: عضویت 127 نفر داوطلب جدید، اجرای 67 هزار و 395 ساعت برنامه با مشارکت داوطلبان، اهدای خون توسط 342 نفر، جمع‌آوری پنج میلیون و 836هزار و 575 ریال اعانه از سوی صندوق، اجرای 11 پروژه داوطلبی با همکاری 146 داوطلب و اعطای تسهیلات به میزان 245 میلیون ریال در شش ماهه نخست امسال صورت گرفته است.