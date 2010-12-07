مجتمع فرهنگی هنری در شهرک منظریه شهرکرد احداث می شود

کاظم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: برهمین اساس برای احداث یک باب کتابخانه و مجتمع فرهنگی و هنری در شهرک منظریه 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که با تامین اعتبارات و زمین موردنیاز در این شهرک احداث می‌شود.

وی افزود: برای احداث این کتابخانه و مجتمع فرهنگی هنری دو هزار مترمربع فضا پیش‌بینی شده است.

احمدی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه مدیریت مجموعه‌های فرهنگی و هنری و کتابخانه از یکدیگر مجزا هستند جانمایی این دو فضای فرهنگی در مجاورت یکدیگر کاری بسیار مشکل است.

معاون اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کارکردهای فضاهای فرهنگی پیشنهادی در شهرک منظریه اضافه کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری مختلف از جمله سرود، تئاتر و نمایشنامه در مجتمع فرهنگی هنری به طور طبیعی با آلودگی صوتی روبه‌رو بوده، در حالیکه در جانمایی کتابخانه آرامش و دور بودن از المانتهای صوتی یک نیاز اصولی است.

احمدی در ادامه با اشاره به سفر سوم هیئت دولت به این استان گفت: در مصوبه هیئت دولت احداث شش باب فضای کتابخانه در این استان به تصویب رسید که بر همین اساس پیشنهاد می‌شود یکی از شش فضای کتابخانه مصوب هیئت دولت در شهرک منظریه احداث شود که این امر می‌تواند سبب جذب جمعیت بیشتر در این شهرک نوساز شود.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به روند ساز و ساخت در این شهرک پیش بینی می‌شود که در سالهای آتی افزون بر 16 هزار نفر جمعیت در این شهرک استقرار یابد که برهمین اساس در صورت وجود امکانات لازم از جمله سالن چند منظوره ورزشی، استخر، فضاهای آموزشی در مقاطع تحصیلی مختلف و در دو نوع پسرانه و دخترانه، کتابخانه و مجتمع فرهنگی هنری می‌تواند جمعیت بیشتری را در این نقطه از شهر جذب و یا بستر ماندگاری جمعیت را فراهم سازد.

احمدی احداث مجتمع فرهنگی هنری الهیه بروجن را از دیگر طرح‌های در دستور کار این اداره عنوان کرد و گفت: برهمین اساس افزون بر پنج میلیارد ریال اعتبار به منظور احداث این فضای فرهنگی پیش‌بینی شده است.