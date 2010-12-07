به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام محسن قرائتی صبح سه شنبه در جمع واعظان گلستان افزود: روحانیان و خطبا تلاش کنند تا در حداقل زمان بیشترین مطلب را بیان کرده و از پیچیده سخن گفتن پرهیز کنند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور سخن گفتن از نماز، اسرار نماز و زکات را از واجبات هر سخنرانی دانست و اظهار داشت: اگر رد یا قبول اعمال نزد خداوند وابسته به رد یا قبولی نماز است، رد یا قبولی نماز نیز وابسته به رد یا قبولی زکات است و همین امر نشانگر اهمیت زکات در دین اسلام است.

وی یادآور شد: همچنین سخن گفتن از آیین همسرداری و مسائل مورد نیاز مردم بر منبرها نباید مورد غفلت مبلغان و واعظان قرار گیرد.

وی طولانی شدن سخنرانی و استفاده از واژه‌ها و مفاهیم دشوار توسط برخی خطبا سبب می‌شود تا مردم رغبتی به حضور در پای منبر آنان نداشته باشند.

وی تصریح کرد: خودمانی شدن با مردم و استفاده از ساده‌ترین عبارات برای انتقال مفاهیم دینی و قرآنی اساس موفقیت واعظان است.

حجت الاسلام قرائتی یادآور شد: خطبا همچنین باید به لحن و میزان بلندی صدای خود در هنگام سخنرانی توجه کرده و از داد زدن و سخنرانی با صدای بلند جدا پرهیز کنند.

وی اضافه کرد: روحانیون باید در همه ایام خصوصا در ایام محرم، قرآن را مبنای اصلی سخنرانی خود قرار داده و از بیان خرافه، خواندن اشعار دروغین و ضد دین و نقل خواب‌های دروغین احتراز کنند.

نماینده ولی‌فقیه و رئیس نهضت سوادآموزی و ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به برخی ویژگی‌های روحانیان موثر ادامه داد: روحانی موفق و موثر کسی است که از مردم، با مردم و در مردم باشد و از انجام هر رفتار و عملی که حاکی از تبعیض میان او و مردم باشد پرهیز کند.

وی یادآور شد: برخی روحانیان با وجود آن که سال‌هاست بر منبر می‌روند و به مردم وعظ و خطابه می‌کنند اما به خاطر بروز یک رفتار ناپسند هر آنچه که به مردم آموزش داده‌اند به فراموشی سپرده می‌شود.

حجت الاسلام قرائتی بر ضرورت مطالعه واعظان پیش از ایراد هر سخنرانی تاکید کرد و افزود: سخنرانی کردن بدون مطالعه خیانت به عمر مردم است.