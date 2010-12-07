به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه ضرورت تشکیل حلقه های قرآنی، توجه به ادعیه و زیارات و مناجات مأثوره از ائمه، ارائه اشعار و متون پرمحتوا و مستند مورد تأکید قرار گرفته است .

تأکید بر اصل مردمی بودن برگزاری مراسم محرم، پرهیز از اجرای برنامه های شکلی موهن و دور از ساحت مقدس اباعبدالله الحسین(ع)، بهره گیرفتن از پیامهای عاشورا و توجه به اطلاعیه های نیروی انتظامی از دیگر موارد طرح شده در این اطلاعیه هستند .

تبیین مواضع رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در بصیرت افزایی مردمی و توجه دادن خطبا به اوضاع فعلی جهان اسلام نیز دیگر موضوعی است که در این اطلاعیه به آن توجه شده است .

ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی ممنوعیت قمه زنی و استفاده از زنجیرهای تیغ دار و سایر رفتارهای خلاف شأن عزاداری سالار شهیدان را نیز در اطلاعیه خود مورد تأکید قرار داده است .

ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی با عنایت به دغدغه مراجع عظام تقلید به ویژه رهبر معظم انقلاب مبنی بر رفع هرگونه آسیب و انحراف از مجالس و مراسم برگزار شده در مناسبتهای مذهبی بویژه عزاداریها در سال 1386 تشکیل شد.

اعضای این ستاد بر اساس متن مصوبه سازمان تبلیغات اسلامی،‌ سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و همچنین از میان دیگر دستگاههای دولتی و غیر دولتی وزارت اطلاعات، وزارت کشور و نیروی انتظامی هستند.