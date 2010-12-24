دکتر نعمت الله عبدالرحیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد اینکه علوم انسانی بسیار گسترده‎اند و عالمان یک علم انسانی به علوم دیگر نیازمند هستند. شما به کدامیک از علوم انسانی دیگر در رشته خود بیشتر نیاز دارید گفت: ما به رشته‏هایی مثل تاریخ، روانشناسی و جامعه‌شناسی بیشتر نیاز داریم. منتهای امر بنابر بحث مورد نظر فرد رشته‏های مختلفی مورد نیاز است. نمی‎شود مشخص کرد که به کدام رشته نیاز داریم و این بحث است که مشخص می‎کند چه مباحثی درچه رشته‏های دیگری لازم است مطرح بشود.

این استاد فلسفه هنر دانشگاه علم و فرهنگ درمورد اینکه درجهانی که به میان رشته‏ای بودن معروف است شما چگونه با مسئله تخصص کنار می‎آیید؟ چگونه سعی می‎کنید متخصص رشته خود باشید؟ همچنین اظهارداشت: من که سعی نکنم متخصص رشته خود باشم. منتهای امر میان رشته‏ای بودن چندان هم منافی تخصص نیست و درواقع این خودش هم یک تخصص است .

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و هنر در مورد اینکه متخصصان علوم انسانی تاچه اندازه باید از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند نیز گفت: به طور کلی باید یک اطلاع اجمالی داشته باشند. حالا اگر اطلاعات تفصیلی و کافی که مختص به خود عالمان و متخصصان علوم طبیعی است نداشته باشند نیازی نیست. اما باید اطلاعات اجمالی داشته باشند چراکه بایستی نگاهشان نسبت به حوزه عینی جهان یک نگاه مستمر و قابل قبولی باشد.