ویکی لیکس دروغهای کهنه آمریکا علیه ایران را به عنوان سند منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن تایمز در شماره امروز خود از وجود سندی در سایت ویکی لیکس خبر داد که درباره ادعای دخالت ایران در امور داخلی عراق است.

به ادعای واشنگتن تایمز، ایران در جریان انتخابات پارلمانی اخیر عراق دخالت می کرد و مقامات عراقی در دیدار با مسئولان ایرانی نسبت به این موضوع اعتراض کرده اند.

در همین رابطه روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت نیز مدعی شده که ویکی لیکس سندی درباره راه اندازی شبکه مخابراتی محرمانه توسط ایران در لبنان برای حزب الله منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، اتهام دخالت ایران در امور داخلی عراق موضوع جدیدی نیست و در گذشته نیز بارها چنین اتهاماتی از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده، اما نکته مهم آن است که تا کنون مدرکی که ثابت کننده این اتهامات باشد ارائه نشده است.