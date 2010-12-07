برگزاری مراسم سوگواری محرم در مراکز فرهنگی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی در مورد برنامه های معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران به مناسبت دهه اول ماه محرم افزود: در ایام ماه محرم برنامه های گسترده فرهنگی در سطح شهر پیش بینی شده که از آن جمله می توان به برنامه چهلمین روز خاکسپاری شهدای گمنام در بوستان نهج البلاغه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه شب گذشته به مناسبت اولین شب ماه محرم الحرام و چهلمین روز خاکسپاری شهدای گمنام در بوستان نهج البلاغه با حضور شهردار تهران مراسم سوگواری امام حسین(ع) برگزار شد ادامه داد: تمامی اماکن فرهنگی وابسته به شهرداری تهران در دهه اول ماه محرم برنامه های مختلف فرهنگی از قبیل تعزیه خوانی و مراسم سوگواری برگزار کرده و به طور کل برنامه های مختلفی به مناسبت ماه محرم در این مراکز اجرا می شود.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران افزود: در اماکن و سوله های ورزشی وابسته به شهرداری تهران نیز برنامه های مختلف فرهنگی ویژه ماه محرم اجرا می شود.

ایازی گفت: شهرداری تهران در روزهای تاسوعا و عاشورا نیز اجرای برنامه های خاص و ویژه ای را در سطح شهر پیش بینی کرده که از آن جمله می توان به سهولت در بحث حمل و نقل شهروندان به محلهای سوگواری علاوه بر برنامه های فرهنگی اشاره کرد.