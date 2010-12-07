مجتبی فرآورده به خبرنگار مهر گفت: ایام عزاداری امام حسین (ع) حرمت دارد و ما با وجودی که فیلم سینمایی "ملک سلیمان" موضوعی دینی و معنوی دارد نمی‌خواهیم فیلم را در این ایام اکران کنیم، نمایش فیلم با موفقیت در سینماهای تهران و شهرستان‌ها ادامه دارد و به حرمت شهادت امام سوم شیعیان ترجیح می‌دهیم در ایام عزاداری فیلم "ملک سلیمان" روی پرده نرود.

وی ادامه داد: "ملک سلیمان" این روزها در 30 سینمای تهران به فروش یک میلیارد و 400 هزار تومانی رسیده و نمایش آن ادامه دارد تا سقف 12 هفته را پرکنیم، فیلم در شهرستان‌ها هم با استقبال روبرو شده و یک میلیارد و 300 هزار تومان فروخته است.

این تهیه‌کننده افزود: آقای شهریار بحرانی روی موضوع بخش‌های بعدی فیلم تحقیق کرده‌اند و پس از پایان اکران عمومی فیلم، آماده شدن فیلمنامه و پیش‌تولید قسمت دوم را شروع می‌کنیم. باید بازخوردهای فیلم را ببینیم و پس از آن برای تولید بخش دوم برنامه‌ریزی کنیم.

فیلم سینمایی "ملک سلیمان" به کارگردانی شهریار بحرانی و بازی امین زندگانی، محمد پاک‌نیت، مهدی فقیه، الهام حمیدی و حسین محجوب بخش‌هایی از زندگی حضرت سلیمان نبی را روایت می‌کند.