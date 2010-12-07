هوانیروز از ابتدای انقلاب تاکنون 700 هزار ساعت پرواز عملیاتی انجام داده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر سرتیپ خلبان کیومرث احدی شامگاه دوشنبه در مراسم یادواره شهدای خلبان استان کرمانشاه، با بیان اینکه انجام 300 هزار ساعت پرواز عملیاتی در طول هشت سال جنگ تحمیلی رکورد افتخار آمیز و برگ زرینی برای هوانیروز جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: در طول دوران دفاع مقدس هیچ عملیاتی بدون حضور هوانیروز انجام نشد و این افتخار بزرگی برای ماست.

وی با اشاره به جایگاه پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه در دوران دفاع مقدس، گفت: در دوران دفاع مقدس پایگاه هوانیروز کرمانشاه به عنوان سکوی مقدم هوانیروز در کشور عمل می کرد و بقیه پایگاه های کشور آن را پشتیبانی می کردند.

سرتیپ احدی با اشاره به اهداف برگزاری یادرواره شهدای هوانیروزکرمانشاه اظهار داشت: هدف از برپایی این مراسم، زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدایی است که امنیت،آرامش و پیشرفت کشورهم اکنون مدیون جانفشانی های آنها است.

وی ادامه داد: در این راستا و به مناسبت روز هوانیروز در تمامی پایگاه های هوانیروز کشور چنین مراسمی برپا شده است.

فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: امروز نیز هوانیروز در کنار سایر نیروهای مسلح کشور آماده برای مقابله با هر گونه تهدیدات دشمنان است.

موزه دفاع مقدسی در کرمانشاه راه اندازی خواهیم کرد

سید دادوش هاشمی اظهار داشت: همواره به دنبال این بوده و هستیم که به هر طریق ممکن یاد و خاطره شهدا را در استان زنده نگه داریم و از خانواده های آنان به نحوی تجلیل کنیم.

هاشمی با بیان اینکه به دنبال برپایی کنگره شهدا در سطح وسیع و گسترده در استان کرمانشاه هستیم، گفت: به دنبال آن هستیم که یادمانهای شهدا را در استان دایر کرده و شرایطی را فراهم آوریم که شهدا به صورتی عینی در جریان زندگی روزمره ما حضور داشته باشند.

هاشمی اظهار داشت: همچنین امسال به دنبال راه اندازی و احداث موزه دفاع مقدس هستیم که در خور شان و نام استان کرمانشاه باشد.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که مردم همیشه به یاد شهدا باشند و حضور آنها را در کنار خود حس کنند.

در ادامه این مراسم با حضور فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و استاندار کرمانشاه از دو کتاب تازه به چاپ رسیده ققنوس بیستون که حاوی خاطرات شهید شمشادیان و کتاب ابومشاکل حاوی خاطرات آزاده خلبان سید علی موسوی می باشد، رونمایی شد.

همچنین در این یادواره از خانواده شهدای خلبان استان شمشادیان، آسیایی، هارونی ، نظری، درخشان، فیض هرسینی، داور زاده، فتاحی، امیری، شکری، داربلوطی، قزوینه، بهرامی، بهنود، سلیمانی منش، کرمی، چغا قاسمی، کشوری، هاشمی ، کاویانی، چاغروند، اسماعیلی و نژاد رضایی با اهدا هدایایی تجلیل به عمل آمد.

تقدیر از پنج نویسنده کتاب هایی در وصف شهدای هوانیروز استان شامل کتاب قطره ای از دریا، ققنوس بیستون، ابومشاکل و چای آخر از جمله دیگر بخشهای این مراسم بود.