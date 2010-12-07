"محرم" حلقه وحدت بین مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این بیانیه که به مناسبت فرا رسیدن ایام ماه محرم صادر شده، آمده است: حماسه عاشورا سرشار از عشق و شور و عرفان بزرگ مردان و زنان الهی است.

این بیانیه می افزاید: حماسه بزرگ عاشورا نشانه عزت و اقتدار و آرمان گرایی آنانی است که آزادگی و آزادی را جاودانه پایمردی و استقامت خود ساخته اند.

دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان، با اشاره به اشعار مختومقلی فراغی (شاعر و عارف نامی ترکمن) در زمینه واقعه کربلا، تصریح کرد: برپائی مراسم خاص این ایام از سوی مسلمانان جهان اعم از شیعه و سنی بیانگر ارادات آنان به پیامبر اسلام(ص) و خاندان ایشان است.

مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در این بیانیه با تاکید براینکه کربلا عرصه انفجار نور و ظهور حماسه از یک سو و تبلور قساوت و ظلم از طرف دیگر است، تاکید کرد: همه انسان های آزاده در جستجوی زنان و مردانی هستند که پرچم هدایتشان در دستهای استوار زینب (س) و نهال آرزویشان در چشمه سار همیشه جوشان حسین (ع) استقرار یافته است.

این بیانیه با تسلیت فرارسیدن ایام ماه محرم و با اشاره به اینکه بزرگداشت این ایام از مهم ترین شعائر مذهبی مسلمانان است،

اظهار امیدواری کرده است: با توجه به توطئه‌های گونا‌گون دشمنان اسلام حضور همه مسلمین در زیر پرچم امت واحده اسلام و نمایش اتحاد و انسجام در پاسداری از آرمان های ابا عبدالله الحسین (ع) نقشه های شوم دشمنان را خنثی خواهد کرد.