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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۵

اعضای شورای کانون مداحان کرمانشاه معرفی شدند

اعضای شورای کانون مداحان کرمانشاه معرفی شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: با فرا رسیدن ماه محرم الحرام دومین انتخابات کانون مداحان شهرستان کرمانشاه با حضور جمع کثیری از ذاکران و مداحان اهل بیت(ع) کرمانشاه در تالار شهرداری این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، درابتدای این انتخابات مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ضمن عرض تسلیت ماه محرم و ایام سوگواری سیدالشهداء (ع) خواستار توجه هرچه بیشتر مداحان اهل بیت (ع) به فلسفه سوگواری و عزاداری شد.

حجت‌الاسلام اسماعیل قبادی افزود: مداحان اهل بیت (ع) تکلیف بسیار بالایی در ترویج و گسترش فرهنگ عاشورا دارند و نیازمند توسعه دانش و معرفت در همه جامعه هستیم.

وی به انتخابات کانون مداحان کرمانشاه و وظایف این تشکل اشاره کرد و گفت: این کانون وظیفه بسیاری در باره مداحان، مباحث آموزشی، پژوهشی، معرفتی، معیشتی و خدماتی آنان را برعهده دارد و باید فعالیت آن هرچه بیشتر توسعه یابد.

درادامه این جلسه 22 نفر از نامزدهای عضویت در شورای کانون در سخنان کوتاهی به معرفی خود پرداخته و نهایتا رأی‌گیری کتبی انجام گرفت .

 درپایان مسلم مقدسی با 183 رأی، جهانگیر هدهدی با 159 رأی، کاظم جابری با 140 رأی، اسد امیری با 127 رأی، هاشم رستمی با 121 رأی، ارسلان یاوری با 110رأی و حسن گمار با 102 رأی به ‌عنوان اعضای اصلی کانون مداحان کرمانشاه برگزیده شدند.

جهانبخش شریفی با 96 رأی، محمد الوندی با 93 رأی و ابراهیم خانی با 75 رأی به عنوان اعضای علی البدل این کانون انتخاب و معرفی شدند.

کد مطلب 1205719

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