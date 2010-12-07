اعضای شورای کانون مداحان کرمانشاه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، درابتدای این انتخابات مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ضمن عرض تسلیت ماه محرم و ایام سوگواری سیدالشهداء (ع) خواستار توجه هرچه بیشتر مداحان اهل بیت (ع) به فلسفه سوگواری و عزاداری شد.

حجت‌الاسلام اسماعیل قبادی افزود: مداحان اهل بیت (ع) تکلیف بسیار بالایی در ترویج و گسترش فرهنگ عاشورا دارند و نیازمند توسعه دانش و معرفت در همه جامعه هستیم.

وی به انتخابات کانون مداحان کرمانشاه و وظایف این تشکل اشاره کرد و گفت: این کانون وظیفه بسیاری در باره مداحان، مباحث آموزشی، پژوهشی، معرفتی، معیشتی و خدماتی آنان را برعهده دارد و باید فعالیت آن هرچه بیشتر توسعه یابد.

درادامه این جلسه 22 نفر از نامزدهای عضویت در شورای کانون در سخنان کوتاهی به معرفی خود پرداخته و نهایتا رأی‌گیری کتبی انجام گرفت .

درپایان مسلم مقدسی با 183 رأی، جهانگیر هدهدی با 159 رأی، کاظم جابری با 140 رأی، اسد امیری با 127 رأی، هاشم رستمی با 121 رأی، ارسلان یاوری با 110رأی و حسن گمار با 102 رأی به ‌عنوان اعضای اصلی کانون مداحان کرمانشاه برگزیده شدند.

جهانبخش شریفی با 96 رأی، محمد الوندی با 93 رأی و ابراهیم خانی با 75 رأی به عنوان اعضای علی البدل این کانون انتخاب و معرفی شدند.