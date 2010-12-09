دست نوشته منسوب به داوینچی کشف شد/ تصاویر دست نوشته

به گزارش خبرگزاری مهر، لئوناردو داوینچی نقاش و دانشمند برجسته ایتالیایی عصر رنسانس است که بین سالهای 1452 تا 1519 زندگی می کرد.

این دست نوشته یک برگه کاغذی 10 در 20 سانتیمتر است که روی آن جملاتی نوشته شده است که ویژگیهای خطی آنها با شیوه نوشتن داوینچی یکسان است به طوری که این دست نوشته از راست به چپ نوشته شده و برای خواندن جملات آن باید به تصویر آنها در آینه نگاه کرد.

این دست نوشته در کلکسیون یک نقاش و کلکسیونر فرانسوی به نام "پیر- آنتونی لابوشر" کشف شد. این کلکسیونر فرانسوی در سال 1872 مجموعه خود از جمله این دست نوشته را به شهر نانت اهدا کرده بود. در پایان قرن نوزدهم در سندی که در یک کتاب اثر "سرژ براملی" وجود دارد به این دست نوشته اشاره شد اما از آن زمان این دست نوشته به فراموشی سپرده شده بود.

در کتاب "براملی"، بیوگرافی نویس لئوناردو داوینچی، آمده است که یک بخش از یک دست نوشته نابغه رنسانسی در کتابخانه شهر "نانت" وجود دارد.

براساس گزارش آنسا، این دست نوشته منسوب به داوینچی روز دوشنبه توسط شهردار این شهر رونمایی شد. در کلکسیون پیر آنتونی لابوشر بیش از 5 هزار دست نوشته از قرن 15 تا 19 وجود دارد.

سه سال قبل در سال 2007 در این کلکسیون یک ورقه نت موسیقی منتشر نشده از موتزارت نیز کشف شد.