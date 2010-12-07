میزان کشف کیف قابی در استان زنجان افزایش یافته است

وی ادامه داد: طی هشت ماهه سال جاری، پلیس با اجرای طرح های مختلف و تلاش مضاعف خود، اکثر سرقتهای به وقوع پیوسته را کشف کرده که از جمله کشف 87 درصدی سرقت منزل، 104 درصدی مغازه، 111 درصدی اماکن، 153 درصدی خودرو، 120 درصدی جیب بری ها و 95 درصدی کیف قاپی ها بوده است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: پلیس با اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و تشدید مبارزه با محصولات ضد فرهنگی در این مدت هفت هزار و 621 دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره و 31 هزار و 294 حلقه سی دی مبتذل را کشف و ضبط کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ مراد جعفری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی هشت ماهه گذشته با تلاش ماموران انتظامی استان و همکاری و تعامل گسترده مردم، سرقت خشن مثل سرقت مسلحانه، آدم ربایی، سرقت از بانک و ... در استان وجود نداشته است و زنجان یکی از امن ترین استان های کشور محسوب می شود.