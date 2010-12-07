ضوابط جدید احداث اماکن ورزشی در تبریز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز،‌ در این اطلاعیه آمده است: بر این اساس میزان عرصه کاربری‌های ورزشی در تبریز از 10 درصد سابق تا 60 درصد افزایش یافت.

بر اساس این اطلاعیه تصمیم جدید شهرداری تبریز، پس از تصویب در شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری آذربایجان شرقی نیز تصویب و برای اجرا به مناطق مختلف شهرداری ابلاغ شده است.

بر پایه این گزارش، مصوبه مورد اشاره در راستای سیاست های شورای اسلامی تبریز، به منظور حمایت از افزایش فضاهای ورزشی و تفریحی در شهر و افزایش سطح اشغال فضاهای ورزشی توسط حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز تهیه و تدوین شده است.

پیش از این نیز با درخواست شهردار تبریز معافیت هایی از نظر عوارض توسط شورای اسلامی شهر تبریز تصویب شده بود.