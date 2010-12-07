دانشجو ظرفیت نوآوری در فعالیت سیاسی دارد/ دانشجویان ابزار بیگانه نشوند

حبیب الله بوربور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشجویان این مرحله را پشت سر می گذارند و دوباره راه خود را آگاهانه پیدا می کنند. استقلال دانشجو خیلی مهم است یعنی دانشجو باید آزادانه فکر کند و راهی که صلاح خودش است و به صلاح نظام می داند را انتخاب کند.

وی با بیان اینکه دانشجو آینده ساز نظام است گفت: اگر دانشجو در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مملکت بی اطلاع و از صحنه مسائل دور باشد آینده ساز خوبی برای نظام نخواهد بود. دانشجو باید به طور مستمر درگیر مسائل باشد و با شادابی و هوشیاری دقت کند که آلت دست بیگانه نیز نشود.

قائم مقام جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی افزود: دانشجویان کشور در طول تاریخ افرادی هوشیار و بیدار بوده و قشر عظیمی از آنها آگاهانه عمل کرده اند. قشر معدودی نیز به علت اینکه تحریک شده اند دچار فریب شده اند البته همین افراد بعد از مدتی که مسئول شده اند یا شغلی انتخاب کرده اند به اشتباهات خود پی برده اند.

بوربور خاطرنشان کرد: باید آگاهانه اطلاعات همراه با قدرت لازم به دانشجو ارائه شود و زمینه آزادی اندیشه برای دانشجو فراهم شود تا بتواند آینده ساز واقعی باشد.