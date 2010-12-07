نظام اسلامی ایران الگوی موفقی برای همه آزادیخواهان جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حبیب الله دهمرده در گردهمایی مبلغین اعزامی ماه محرم در استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: ایران اسلامی در زمان طاغوت و رژیم ستمشاهی جایگاه ضعیف و ناچیزی در جهان داشته در حالیکه با پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ایران به عنوان سردمدار آزادیخواهی و مبارزه با سلطه طلبی در جهان شناخته شده است.

وی بیان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل جایگاه رفیع ایران در میان ملت های جهان بهبود یافته به طوریکه امروز رئیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان سخنگوی تمام آزادیخواهان جهان شناخته شده است.

استاندار لرستان یادآور شد: در 30 سال گذشته و با پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات و خدمات زیادی در کشور انجام شده است که این مهم نشان دهنده همت بالای دولتمردان برای رفع محرومیت در کشور است.

وی با اشاره به خدمات انجام شده در استان لرستان نیز اظهار داشت: در زمان دولت های نهم و دهم چهار برابر دولتهای بعد از انقلاب در استان لرستان در زیرساختهای مختلف سرمایه گذاری شده است.

دهمرده افزود: تا زمانی که مستکبران برای انقلاب اسلامی نقشه داشته باشند مردم از اتحاد و انسجام بیشتری برخوردار می شوند و این مهم نشان دهنده ولایت مداری مردم و تعهد و پایبندی آنان به نظام و انقلاب است.

وی بالاترین عبادت را خدمت به بندگان خدا دانست و گفت: این مهم به عنوان شعار محوری دولت مد نظر گرفته شده است.

استاندار لرستان در ادامه با اشاره به طرح هدفمند سازی یارانه ها در کشور تصریح کرد: دولت های گذشته جسارت این کار مهم را نداشته اند اما دولت دهم با برنامه ریزی منسجم در صدد اجرایی کردن این مهم است.

وی ادامه داد: هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یک عمل جراحی بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می شود که برای ساماندهی به اقتصاد کشور در حال انجام است.