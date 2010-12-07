  1. استانها
کاهش مددجویان جرائم غیرعمد توجه ویژه آحاد جامعه را می طلبد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل ستاد دیه استان کرمانشاه گفت: با توجه به کثرت مددجویان جرائم غیرعمد، میزان کمکهای دریافتی پاسخگو نبوده و توجه ویژه آحاد جامعه را می طلبد.

بابک ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه با اشاره به مشکلات مددجویان جرایم غیرعمد و خانواده های آنان اظهار داشت: ستاد دیه استان اهتمام کرده با بهره گیری از حمایتهای مادی و معنوی مردمی، نهادها و موسسات دولتی و خیریه، بخشی از نیازهای مددجویان و نیازمند جرائم غیرعمد را فراهم و زمینه آزادی تعدادی از آنها را فراهم آورد. 

ترابی افزود: با توجه به کثرت مددجویان جرایم غیرعمد، میزان کمک های دریافتی پاسخگو نبوده و توجه ویژه احاد جامعه را می طلبد. 

وی تصریح کرد: با توجه به پیگیری های معموله از ابتدای سال جاری تاکنون 104 نفر از مددجویان جرایم غیرعمد با پرداخت مبلغ 36 میلیارد و 80 میلیون و 381 هزار و 360 ریال از محل کمک های مردمی ستاد دیه، صندوق خسارت های بدنی، نقدینگی محکوم، قبول اعسار، کمیته امداد حضرت امام (ره)، وام بانکی و همچنین گذشت شکات از زندان آزاد و به جامعه بازگشته اند. 

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمانشاه حضور کارشناسان ستاد دیه و صندوق تامین خسارت های بدنی در استان را در همین راستا عنوان و خاطر نشان کرد: تعدادی از پرونده های موجود با حضور کارشناسان بررسی و انشاءا... در جهت آزادی آنان تسریع لازم بعمل خواهد آمد.

