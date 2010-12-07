حل معضل حاشیه نشینی در لرستان نیازمند تعامل همه دستگاه هاست

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حبیب الله دهمرده در مراسم آغاز ساماندهی منطقه حاشیه نشین گل سفید خرم آباد در سخنانی با اشاره به پدیده حاشیه نشینی در این استان اظهار داشت: پدیده حاشیه نشینی پدیده زشتی است که در برخی از نقاط استان با این پدیده مواجه هستیم.

وی ادامه داد: با تعامل و همدلی همه مدیران و مسئولان باید این پدیده از بین رفته و با کار کارشناسی شده منازل نوساز در مناطق حاشیه نشین ایجاد شود.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت پرداخت حق و حقوق مالکان و ساکنین این محله، خاطرنشان کرد: تملک زمینهای این منطقه باید بگونه ای انجام شود تا حق کسی ضایع نشود و از طرف دیگر نیز به طور منطقی و قانونی جلوی زیاده خواهی های برخی از افراد نیز گرفته شود.

دهمرده بیان کرد: کار ساخت و ساز در این محله باید با سرعت انجام شود تا مردم منطقه طعم واقعی خدمت رسانی را احساس کنند.

وی اظهار داشت: در مرحله اول این طرح جاده و راه دسترسی مناسب برای اهالی منطقه احداث می شود تا کار ساماندهی با سرعت عمل بیشتری پیش رود.