قاچاق دام در مرزهای شرقی همچنان ادامه دارد

غلامرضا زید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: هم اکنون در استان کرمان پنج میلیون واحد دامی و پنج هزار دامداری وجود دارد و از سویی نیز با پدیده قاچاق دام از مرزهای شرقی مواجه هستیم.

وی افزود: به دلیل گسترش مرزهای استان کرمان در شرق کشور و قاچاق دام از پاکستان کنترل قاچاق دام با مشکلاتی مواجه شده است که حل آنها نیازمند برنامه ریزی دستگاههای مختلف است.

زید آبادی خاطرنشان کرد: پرورش دام در طول جلگه سند در پاکستان و قیمت تمام شده پائین پرورش دام در این کشور در مقایسه با پرورش دام در داخل یکی از عوامل اصلی بروز این مشکل است.

مدیرکل دامپزشکی کرمان افزود: بروز خشکسالی در دراز مدت و گران شدن 50 درصدی نهادهای خوراک دام و کمبود منابع آبی از مهمترین دلایل قاچاق دام است.

وی دلالها و شرایط مناسب دام در پرواربندی را موجب تشدید قاچاق دام دانست که در نهایت منجر به اختلال در روند کنترلهای بهداشتی دام می شود.

این مسئول گفت: قیمت تمام شده دام در مرزهای شرقی نسبت به دام داخلی 20 درصد کمتر است و همین مسئله موجب حضور دلالان در این زمینه شده است.