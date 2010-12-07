فرماندار تبریز خواستار تاسیس اداره ارشاد در تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمود چمنی صبح سه شنبه در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت مباحث فرهنگی و دیدگاههای روشن مقام معظم رهبری اظهار داشت: در سنجش توسعه یافتگی، بهبود شاخصهای توسعه فرهنگی جایگاه ویژهای دارد و این امر ایجاب میکند برای توسعه پیگیری و تحرک بخشیدن به سیاستهای فرهنگی تبریز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شهرستان تاسیس شود.
وی با اشاره به اهمیت حضور و همراهی فعالانه انجمنهای فرهنگی، ادبی و فرهنگی به عنوان بازوان توانمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: مقولات فرهنگی باید برای همه ابعاد فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گیرد و ضرورت هماهنگی و همسویی صاحبنظران، برنامهریزان کشور و سازمانهای متولی امر با نیازهای فرهنگی جامعه بیشتر احساس میشود.
چمنی با تاکید بر اینکه مسیر حرکت فرهنگی تمام طرحها و برنامهها باید به درستی طراحی و ترسیم شود، افزود: جامعهنگری و توجه به محتوای فرهنگی باید در راس سیاستگذاری برنامهریزیان فرهنگی قرار گیرد.
فرماندار تبریز تصریح کرد: کار و اقدام فرهنگی موثر مهمترین دغدغه فرمانداری تبریز است و امیدواریم با تشکیل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تبریز درباره گسترش برنامههای بین بخشی و توسعه امور کتابخانهها در حاشیه شهر اهتمام شود.
علی داننده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با استقبال از ایده ایجاد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تبریز بر ضرورت همکاری و تعامل دستگاههای مرتبط به منظور تبادل نظر جایگاه فرهنگی تاکید کرد.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین آثار فرهنگی انقلاب اسلامی، تقویت و دینی است که نقش مهمی در حفظ و تعالی بنیادهای اجتماعی و فرهنگی ایفا میکند.
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