چهار کتابم منتظر مجوز است

جمال میر صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتاب زنان داستان نویس نسل سوم گفت: از میان 90 نویسنده زن 66 نفر را انتخاب کردم و در کنار داستان‌هایشان تفسیری برای هر کدام نوشته‌ام.

وی اظهار کرد: این کتاب در 741 صفحه گردآوری شده و با تفسیر و نمونه داستانها همراه است که انتشارات مروارید به دنبال مجوز انتشار آن است.

میر صادقی ادامه داد: کتاب "راهنمای رمان نویسی" برای نخستین بار در ایران نگارش شده و چگونگی نوشتن رمان و شخصیت‌سازی به طور کامل در آن آورده شده است.این کتاب پس از دریافت مجوز توسط نشر سخن منتشر می‌شود.

نویسنده کتاب "دندان گرگ" با اشاره به اینکه دو سال وقت برای نگارش این کتاب گذاشته‌است، اضافه کرد: تاکنون در مورد راهنمای رمان نویسی کتابی نگارش نشده است. این کتاب در 740 صفحه گردآوری شده است.

وی همچنین درباره کتاب "سپید دمان" نیز گفت: این کتاب برگزیده سه کتاب "مسافرهای شب"، "چشم های من خسته" و"شب‌های تماشا و گریز" من بوده است که پیش از انقلاب منتشر شده اند.

میر صادقی افزود: این کتاب‌را با اصلاحات لازم به وزارت ارشاد فرستادم و 5 داستان از آن حذف شد اما هنوز هم منتظر مجوز انتشار است.

نویسنده کتاب "دختری با ریسمان نقره‌ای "درباره چاپ دوم کتاب "پیشکسوتان داستان کوتاه جهان" تصریح کرد: این کتاب سال‌ها پیش از سوی نشر مروارید منتشر شده بود و برای دریافت مجوز چاپ دوم اقدام کرده‌ایم.

میر صادقی همچنین درباره رمان "آسمان رنگ رنگ" نیز گفت: این رمان از سوی ارشاد بازگشت داده شده و نیاز به اصلاح دارد.

این نویسنده همچنین از نگارش رمان تازه خود با عنوان "پیش از آن که خبر شوی،عاشق شده ای" خبر داد و افزود: مضمون این رمان عاشقانه است و با فضای معاصر،همخوانی دارد.