  1. استانها
  2. کرمان
۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

رئیس پلیس کرمان:

12 منطقه حادثه خیز در محورهای برفگیر کرمان وجود دارد

12 منطقه حادثه خیز در محورهای برفگیر کرمان وجود دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: سردار حسین چناریان گفت: در جاده های کرمان 12 نقطه حادثه خیز وجود دارد که برای کنترل این محورهای برفگیر 120 تیم پلیس فعالیت می کنند.

سردار چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به آغاز طرح زمستانی پلیس راه برای کنترل راههای استان کرمان گفت: حجم قابل توجهی از راههای کشور در استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور قرار گرفته است که در مجموع 12 نقطه حادثه خیز را شامل می شود.

وی تصریح کرد: برای کنترل محورهای مختلف استان کرمان برنامه ریزی جامعی صورت گرفته است و 120 تیم پلیس به صورت محسوس و نامحسوس معابر برون شهری را کنترل می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی کرمان افزود: این طرح از روز گذشته آغاز شده است و طی سه ماه ادامه خواهد یافت و شامل کلیه محورهای فرعی و اصلی می شود.

سردار چناریان گفت: در این زمینه همکاری لازم با سایر دستگاهها نیز برای کنترل راههای استان کرمان صورت می گیرد.

وی رعایت قانون و به همراه داشتن وسایل مورد نیاز در سفرهای زمستانی را برای کاهش خطرات ناشی از سفرهای زمستانی تاثیر گذار دانست و خواستار همکاری رانندگان در این زمینه شد.

وی به همراه داشتن زنجیر چرخ، چراغ مه شکن و وسایل ایمنی را بسیار ضروری دانست و گفت: همکاری مردم با پلیس نقش تعیین کننده ای در کاهش خطر و بروز سوانح در جاده ها دارد.
 

کد مطلب 1205747

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها