"خاوران" تبریز به صورت شهرکی مدرن ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اکبر مددی صبح سه شنبه در مراسم آغاز ساخت و ساز شهرک خاوران خاطر نشان کرد: ایجاد شهرک های جدید در اطراف کلانشهرها در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام گرفته و امیدواریم شهرک خاوران به نگین شهر تبریز تبدیل شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای استانداردهای شهرسازی و توجه به طرح تفصیلی شهر تبریز، شاهد شهرکی مناسب و در خور تبریز باشیم.

معاون عمرانی فرماندار تبریز اضافه کرد: کلانشهر تبریز نقش اساسی در منطقه شمال غرب دارد و باید از همه لحاظ مورد توجه قرار گیرد.

مددی همچنین گفت: امیدواریم برای اولین بار در شهرک خاوران تبریز شاهد اجرای تونل مشترک برای استفاده شرکت های آب،برق، گاز و مخابرات باشیم و این پروژه به عنوان الگو برای دیگر شهرهای کشور باشد.

وی با قدردانی از تلاش های شهرداری تبریز در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی این کلانشهر گفت: ساماندهی مهرانه رود یکی از پروژه های کم نظیر بوده که در تبریز اجرا شده است.

اقدامات زیربنایی در شهرک خاوران انجام شده است

شهردار منطقه 9 تبریز نیز در این مراسم گفت: اقدامات زیر بنایی برای احداث واحدهای مسکونی در شهرک خاوران این کلانشهر انجام شده است.

مهدی خوشنواز در حاشیه آغاز ساخت و ساز در شهرک خاوران تبریز افزود: شهرداری منطقه 9 تبریز با توجه به ضرورت آغاز و توسعه ساخت و ساز در این منطقه عزم و اراده جدی برگسترش فعالیت‌های عمرانی دارد.

وی، طرح شهرک خاوران تبریز را با اسکان قریب به 200 هزار نفر برای سکونت‌پذیری نفوس و تامین نیازهای عمومی شهروندان این منطقه حائز اهمیت دانست و افزود: طرح توسعه این شهرک چه در مقیاس کمی و چه از منظر کیفی همه ویژگی‌ها و مشخصه‌های اصلی یک شهر جدید مسکونی را داراست.

خوشنواز خاطر نشان کرد: شهرداری منطقه 9 تبریز پس از 20 سال انتظار آرزوی دیرینه شهروندان را با واگذاری قطعات و صدور پروانه‌های ساختمانی همچنین انجام 60 درصد از عملیات آماده‌سازی تحقق بخشد.

شهردار منطقه 9 تبریز خاطر نشان کرد: با تکمیل نیازهای اولیه این شهرک، انگیزه مشارکت توسط شهروندان برای ساخت و ساز در حوزه این شهرداری افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با همکاری اعضای شورای شهر و شهرداری تبریز، مشکل چندین ساله اعضای تعاونی های مسکن واقع در شهرک خاوران حل شده و امیدواریم با تلاش های انجام گرفته شاهد رونق در این شهرک باشیم.

به گفته شهردار منطقه 9 تبریز در حال حاضر 632 قطعه برای تعاونی های مسکن و اشخاص واگذار شده است.

تلاش برای تبدیل تبریز به جهانشهر

‌عضو شورای اسلامی شهر تبریز از تلاش مجموعه شهرداری و شورای اسلامی تبریز برای تبدیل شدن این کلانشهر به "جهانشهر" خبر داد.

علاءالدین نورمحمدزاده که در مراسم آغاز ساخت و ساز در شهرک خاوران سخن می گفت، افزود: زیر ساخت های اساسی برای تبدیل تبریز به جهانشهر انجام گرفته و باید در راستای تحقق این مهم بیش از گذشته در اجرای پروژه های شهری دقت شود.

رئیس سابق شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: تبریز همواره به عنوان شهر اولین ها معروف بوده و تلاش می شود تا موضوع مهم تبدیل شدن این شهر به جهانشهر محقق شود.

نورمحمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود همگان را به تلاش برای تبدیل شدن شهرک خاوران به عنوان نخستین شهرک مدرن کشور فراخواند و گفت: شرکت های تعاونی مسکن به دوراز هر گونه منفعت طلبی برای ایجاد شهرکی زیبا و منحصر بفرد تلاش کنند.

وی ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر همواره در کنار شهردار تبریز برای احداث شهرک مدرن خاوران همکاری کرده است.

در این مراسم همچنین اعضای شرکت تعاونی مسکن شهرک خاوران با اهدای لوح تقدیری از شهردار تبریز قدردانی کردند.