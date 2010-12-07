تهیه طرح کاهش رابطه ایران با امارات در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حشمت الله فلاحت پیشه در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی با اعلام این خبر گفت: این تصمیم نمایندگان به چند دلیل اتخاذ شده است.

وی دفاع از حقوق شهروندی ایرانیان را از جمله دلایل انتخاب چنین تصمیمی برشمرد و گفت: بر اساس اخبار موجود برخوردهای منفی با ایرانیان می شود به ویژه در تورهای گردشگری و آمد و شد ایرانیان به امارات برخوردهای منفی صورت می گیرد.

فلاحت پیشه ادامه داد: نقش منفی امارات در قبال تحولات منطقه و جمهوری اسلامی ایران به شکلی است که نوعی تنش زایی از سوی اماراتی ها انجام می شود که با سطح گسترده روابط ایران با این کشور تناسب ندارد و حتما باید نسبت به آن بازنگری شود زیرا در عرف بین الملل سطح روابط اقتصادی باید موزون شکل بگیرد اما در رابطه ایران و امارات نوع روابط موزون نیست و اماراتی ها به سمت شکل گیری رابطه منفی در عرصه سیاسی با ایران پیش می روند.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس خاطر نشان کرد: طرح مذکور پس از اتمام بررسی برنامه در مجلس از سوی نمایندگان تهیه خواهد شد.

وی پیش بینی کرد، این طرح مورد استقبال نمایندگان قرار گیرد زیرا فکر تهیه آن مبتنی بر تذکرات زیادی در این رابطه است.

فلاحت پیشه گفت: اگر احساس کنیم از هم اکنون تا زمان تهیه طرح تغییری در رابطه امارات ایجاد شود که بعید می دانم بر روند تهیه طرح تاثیرگذار خواهد بود.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که نمایندگان در محدود کردن رابطه با امارات جدی هستند.