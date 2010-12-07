محمود بنی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: هدف آموزش و پرورش استثنایی تلاش برای استفاده از باقیمانده توانایی و توانمند سازی افرادی که در مدارس استثنایی درس می خوانند است و باید با پرورش روحیه اعتماد به نفس و خود باوری که معلولیت محدودیت و سرباری برای جامعه نیست بلکه می توانند مسئولیت های جامعه را به دوش بکشند تلاش کنند.

وی تصریح کرد: 5 هزار و839 نفر دانش آموز در مدارس استثنایی در سطح استان در می خوانند که از این تعداد 972 نفر دانش آموز تلفیقی و 4 هزارو 860 نفر که 1 هزارو 926 نفر دختر و دو هزار و 934 نفر پسردر مدارس استثنایی با کد ملی ثبت نام کرده اند.

بنی اسد گفت: دانش آموزان تلفیقی افرادی هستند که در مدارس عادی درس می خوانند ولی خدمات تحصیلی آموزش استثنایی را دریافت می کنند و خدمات توان بخشی، آموزش و پرورش برای دانش آموزان معلول به صورت رایگان است.

وی افزود: در سال 1384 تعداد نیروی متخصص توانبخشی در استان کرمان ÷نج نفر بود ولی در حال حاضر به لطف خدا به 34 نفر نیروی متخصص توانبخشی رسیده است که از این تعداد 15 نفر نیروی گفتار درمانی، 5 نیروی کار درمانی، 5 نیروی فیزیوتراب، 5 نیروی بیناسنج، 4 نیرو شنوایی سنج در سطح استان کرمان خدمات رایگان به این دانش آموزان معلول ارائه می کنند.

مدیر آموزش استثنایی اضافه کرد: در حال حاضر 16 مرکز آموزشی با امکانات توانبخشی مجهز شده است که تمام خدمات را به صورت رایگان انجا می دهد که از این تعداد 10 مرکز آموزشی امسال افتتاح شده است و استان کرمان،رفسنجان،سیرجان، زرند، بم اولویت های اول در بیشترین پوشش دانش آموزان معلول هستند.