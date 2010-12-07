ترویج باورهای دینی و اسلامی سرلوحه کار مدیر فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری فر صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کار در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی همیشه و در تمام زیرشاخه‌ ها باید مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام بوده است، اظهارداشت: ایجاد تحول در رویکردهای این اداره از ضرورت‌های لازم و مورد تأکید است و در این تحول باید قرآن کریم به عنوان مهمترین مؤلفه هدایت بشری بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی موضوع مسئولیت در نظام اسلامی را مورد اهمیت قرار داد و مسئولیت‌ها را به مثابه فرصتی دانست که خداوند به انسان‌ها می ‌دهد تا توفیق خدمتگذاری مسلمین را داشته باشند.

وی تصریح کرد: مدیران و مسئولان این استان باید از این فرصت در جهت توسعه همه جانبه و نیز تعالی فرهنگ استان بهره بگیرند.

معاون فرهنگی اسبق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه عرصه فرهنگی زمان نمی شناسد و تعطیلات را در کار خود لحاظ نمی کند، یادآور شد: فرهنگ با جان و روح ما سر و کار دارد و ما در همه زمانها به سازه های امنیتی و ساخته های انضباطی نیازمندیم اما مهم تر از همه اینکه باید به سازه های فرهنگی توجه اساسی تری داشته باشیم.

محمد حسین جعفری با اشاره به اینکه تغییر مدیریت‌ها برکات زیادی را به همراه دارد، گفت: مدیر در حوزه فرهنگ و هنر خدمه فرهنگی و پشتیبان هنرمندان است و تغییر مدیریت‌ها برای توزیع توانمندی‌ها در بخش‌های مختلف است.

در ادامه محمد زمانی معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان داشت: اکنون سیاست فرهنگی ما قرآن، اهل بیت(ع)، ولایت فقیه و جهت گیری در این بخش بوده که باید تلاش کنیم در مقابله با جنگ نرم دشمن فاتح سیاست جهانی باشیم.

وی افزود: باید سیاست حکومت الهی و اسلامی و برخورداری از آموزه های دینی را سر لوحه کار خود قرار دهیم.

در پایان ضمن تقدیراز زحمات محمد حسین جعفری معاون فرهنگی اسبق این اداره کل محمد زمانی به سمت معاون فرهنگی این ادره کل منصوب شد.

پیش از این محمد حسین جعفری به سمت معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی منصوب شد.