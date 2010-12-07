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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۰

صبح امروز در تهران ؛

رحیمی نخست وزیر جیبوتی را بدرقه کرد

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز در محل نهاد ریاست جمهوری «دیلیتا محمد دیلیتا» نخست وزیر جیبوتی را به طور رسمی بدرقه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در مراسم بدرقه رسمی پس از نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و جیبوتی، محمد رضا رحیمی و دیلیتا محمد دیلیتا و هیات های عالیرتبه دو کشور با یکدیگر خداحافظی کردند.

سفر رسمی نخست وزیر جیبوتی به تهران دیروز دوشنبه آغاز شده بود . وی در مدت اقامت خود در تهران با  رئیس جمهور ، معاون اول رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد .

جیبوتی کشوری کوچک با 23هزار کیلومتر مربع مساحت و حدود 500 هزار نفر جمعیت در شرق آفریقا است . حدود 95 درصد مردم این کشور مسلمانند .

 
 
 
کد مطلب 1205758

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