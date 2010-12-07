رحیمی نخست وزیر جیبوتی را بدرقه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در مراسم بدرقه رسمی پس از نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و جیبوتی، محمد رضا رحیمی و دیلیتا محمد دیلیتا و هیات های عالیرتبه دو کشور با یکدیگر خداحافظی کردند.

سفر رسمی نخست وزیر جیبوتی به تهران دیروز دوشنبه آغاز شده بود . وی در مدت اقامت خود در تهران با رئیس جمهور ، معاون اول رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد .

جیبوتی کشوری کوچک با 23هزار کیلومتر مربع مساحت و حدود 500 هزار نفر جمعیت در شرق آفریقا است . حدود 95 درصد مردم این کشور مسلمانند .



