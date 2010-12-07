153 پروژه در عتبات عالیات عراق اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مسعود شوشتری صبح سه شنبه در مراسم معارفه رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گلستان افزود: از پروژه های در دست اقدام صحن حضرت فاطمه (س) با زیربنای 200 هزار متر مربع که مربوط به حرم حضرت علی (ع) است و با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال در دست اجراست.

وی اظهار داشت: فاز اول این طرح توسط دانشگاه شهید بهشتی تهران طراحی و اقدامات اولیه جهت اجرای آن نیز صورت گرفته است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور یادآورشد: این طرح در مدت شش سال اجرا خواهد شد.



معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز گفت: اهل بیت(ع) واسطه فیض از طرف خداوند برای ما هستند و ما نیازمند کرامت به آنها هستیم.

علیرضا جمشیدی تصریح کرد: همه عزادارای های ما از باب عشق و ارادت به خاندان عصمت وطهارت است.

وی اظهار داشت : ما سربازان ابا عبداله الحسین (ع) هستیم وبا این اعتقاد انجام وظیفه می کنیم.

به گفته وی ما باید تلاش کنیم واسطه های فیض را بشناسیم وبه آنها متوسل شویم تا از فیض لایتناهی ولایزال الهی بهره مند شویم.

معاون سیاسی امنیتی استانداراظهار داشت: اکنون که این فضا ایجادشده ما باید از این فرصت استفاده کنیم و بهره کافی را در بحث کسب فیض در موضوع خدمت به اهل بیت(ع) ببریم.

وی یادآورشد: همه باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم خدمت گذار کوچک برای اهل بیت(ع) باشیم.

طی حکمی از سوی رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشورحجت الاسلام انتصاری مدیرکل اوقاف و امور خیریه با حفظ سمت بعنوان رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان معرفی شد.

گفتنی است پیش از این مرحوم اصطبار این سمت را بعهده داشته است.