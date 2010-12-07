به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "تاوان" به تهیه‌کنندگی منوچهر هادی روز چهارشنبه 17 آذرماه ساعت 13:40 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم که نخستین تجربه فیلم بلند غفاری در مقام کارگردانی است. "تاوان" با موضوع جنگل و جنگلبانی، داستان دو خانواده را به تصویر می‌کشد که دچار مشکلات روزمره شده‌اند. در این فیلم کیهان ملکی، بهناز جعفری، تورج فرامرزیان، محمدرضا علیمردانی، سعیده عرب، صبا مهری، بهشاد شریفیان، علیرضا اسدی، مسعود هادی، نوبر قنبریان، شهره اشتری و بنیامین هادی بازی کردند.

فیلم سینمایی "به خاطر هانیه" روز پنجشنبه 18 آذرماه ساعت 13:40 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم را کیومرث پوراحمد سال 1373 بر مبنای فیلمنامه‌ای از خودش و اصغر عبدالهی ساخت و مهوش افشارپناه، رحیم هودی، علی قربانی، مهدی فقیه، آمنه بارانی، اکبر دهقان و ... بازی کردند.

در خلاصه داستان "به خاطر هانیه" آمده است: ناخدا علو با چهارده مرد دیگر برای صید به دریا می‌روند، ولی همه به جز ناخدا صید دریا می‌شوند و مردم ناخدا را مسبب مرگ عزیزانشان می‌دانند و به او و خانواده‌اش حمله می‌کنند و در این بین دختر خردسال ناخدا هانیه فلج می‌شود،‌ ناخدا و خانواده اش تنگک را ترک می‌کنند و به بوشهر می‌روند.

فیلم "تازه‌تر از جوانی" روز جمعه 19 آذر ماه ساعت 13:40 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی جواد افشار و تهیه‌کنندگی سیدامیر سیدزاده تهیه شده و داستان درباره ازدواج مردی با زنی بیوه است که دو فرزند دارد و فرزندانش مخالف این ازدواج هستند.

فیلم "دفتری از آسمان" شنبه 20 آذرماه ساعت 13:40 ازشبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی پرویز شیخ‌طادی و بازی رویا تیموریان، مجید مشیری و هایده حائری تولید شده و داستان درباره طوبی است که در دفترش نشانی صداها مادر شهید را دارد. هر مادر نامه‌ای از جای نامشخص دریافت می‌کند که به آنها وعده داده برای ملاقات با شهیدان به جایی بروند.

فیلم "بالا بلند" یکشنبه 21 آذرماه ساعت 13:40 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی جلال فاطمی و تهیه‌کنندگی سعید تهرانی تهیه شده است. داستان این فیلم درباره چند دانشجوی تئاتر است که در محرم تحت تاثیر عزاداری‌ها قرار می‌گیرند.

فیلم "دوردست" به کارگردانی پوریا آذربایجانی دوشنبه 22 آذرماه ساعت 13:40 از شبکه تهران پخش می‌شود. در این فیلم یوسف خداپرست، حسین عابدینی، محرم بسیم، مهدی جعفری و مهدی صدر بازی کردند و داستان درباره پدر و پسری است که به تهران آمده‌اند. تا اینکه موضوعی منجر به اختلاف میان آنها می‌شود.

فیلم تلویزیونی "چراغ خاموش چراغ روشن" سه‌شنبه 23 آذرماه ساعت 13:40 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی حسین تبریزی و تهیه‌کنندگی سعید منتظرالمهدی تهیه شده و در آن سیاوش طهمورث، کیهان ملکی، رامتین خداپناهی، مهدی امینی‌خواه، فرحناز منافی‌ظاهر و الیکا عبدالرزاقی بازی می‌نکنند. فیلم "چراغ خاموش چراغ روشن" روایتگر زندگی چند مرد جوان است که زندگی هر کدام از آنها به نحوی به هم پیوند می‌خورد.

فیلم "توکل" چهارشنبه 24 آذرماه به کارگردانی سیامک خواجه‌وند ساعت 13:40 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره فردی است که در تاسوعا نذری دارد. او به واسطه نذرش گره کار هفت نفر را باز می‌کند.

فیلم "تفاخر" پنجشنبه 25 آذرماه ساعت 13:40 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی سیامک خواجه‌وند تهیه شده و داستان درباره فرد خیری است که معمولاً کارهایش را بزرگ جلوه می‌دهد. تا اینکه پی به اشتباهاتش می‌برد.

فیلم سینمایی " مومو" جمعه 26 آذرماه ساعت 13:40 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم محصول ترکیه است و داستان درباره خواهر و برادری است که مادرشان فوت شده و آنها در ناراحتی او به سر می‌برند.