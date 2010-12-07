مس کرمان بالاتر از بزرگان فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال مس کرمان در حالی به پایان نیم فصل فوتبال رسید که در جایگاه سوم لیگ قرار گرفت و مدعیان فوتبال ایران را پشت سر گذاشت مدعیانی چون پرسپولیس، سپاهان در رده های پایین تر از مس قرار گرفتند و مس بالا دست بسیاری از بزرگان فوتبال در رده سوم به ادامه کار خود درنیم فصل دوم لیگ برتر فکر می کند.

آخرین بازی نیم فصل اول که بازی با راه آهن بود با قدرت مسی ها و کسب امتیاز مطلق بازی برای تیم کرمانی همراه بود و رکورد 14بازی بدون باخت را برای مس به جا گذاشت تا شاگردان صمد مرفاوی در ادامه کار و در شروع زود رس نیم فصل دوم فوتبال ایران بیشتر و بیشتر به کسب سکوی آسیایی فکر کنند.

صمد مرفاوی که شروع سختی را در کرمان داشت در ابتدای لیگ و با سه باخت پی در پی ابتدای لیگ بسیاری از فوتبال دوستان کرمانی را از خودش ناامید کرد اما در ادامه کار وقتی مس کرمان در بازی های بدون باخت خود چند مساوی گرفت کمی به مرفاوی و کار وی در کرمان و در کنار مس امیدوار شدند.

در بازیهای پایانی نیم فصل اول علی رغم تعطیلی های بی نظم سازمان لیگ مس کرمان تیمی بود که بر نوار پیروزی سوار بود.

مرفاوی بارها و بارها در مصاحبه های خود بروجود حاشیه سازانی که نیت خیر برای تیم و مردم کرمان ندارند تاکید کرد و گفت: مس کرمان نیاز به زمان دارد تا به هماهنگی کامل برسد ومردم کرمان باید بیشتر به این تیم فرصت دهند.

در ادامه کار، روند رو به جلو مس از بازی با شهرداری تبریز آغاز شد که در آن بازی مس کرمان با نتیجه عجیب و تماشایی پرگل بازی را برد تا همگان مس کرمان را در جمع برنده های لیگ باور کنند.

مرفاوی و نژاد زمانی بارها و بارها در مصاحبه های خود اعلام کردند به پیروزی فکر می کنند و حتی از صحبت کردن درباره مسائلی که فوتبال روز ایران با آن مواجه است خودداری می کردند وبه درستی مس کرمان در این فصل فوتبال خوبی از خود به نمایش گذاشت.

نیم فصل اول فوتبال کشور با کسب عنوان آقای گلی برای ادین هو برزیلی با 14گل زده به پایان رسید و این بازیکن که با پایان نیم فصل صدمین بازی خود در لیگ برتر ایران در کنارمس کرمان را به پایان برد بازیکنی است که چند سال پیش در عین سر و صدای زیاد توسط نادر دست نشان به مس کرمان دعوت شد و در طول چند سال حضور خود در تیم مس موفق شد به اعجوبه ای در نیم فصل اول لیگ دهم فوتبال ایران تبدیل شود این در حالی است که این بازیکن برزیلی مس یکی از پاهایش از دیگری کوتاهتر است.

دیگر بازیکنان مس کرمان که از جمله جوانان در خور توجه فوتبال هستند در کنار بزرگانی چون پیروز قربانی، فراز فاطمی روز به روز رشد کردند و جلو آمدندو مس کرمان با کسب سه سهمیه تیم ملی جوانان نشان داد حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

با برنامه ریزی سازمان لیگ و به دلیل همزمانی اردوی تیم ملی با شروع نیم فصل دوم بازیهای این نیم فصل با دوبازی زودرس آغاز می شوند و مس کرمان جمعه این هفته اولین بازی خود مقابل پاس همدان را در کرمان برگزار می کند و این فرصت خوبی برای مس کرمان است تا شکست نیم فصل اول مقابل این تیم همدانی را جبران کند.

مرفاوی در باره ادامه کار خود در لیگ می گوید: تیم مس کرمان به شخصیت تیمی مناسب خود رسیده است و بازیکنان مس خواسته مربیان و مردم را می فهمند بنابراین در ادامه کار نیز به هیچ تیمی باج نمی دهیم و مطمئنا جز یکی از مدعیان بالای جدول خواهیم بود.

وی رکورد شکنی تیم در بازی بدون باخت را چیزی نمی داند که بخواهد باعث غرور بازیکنان این تیم شود و افزود: بازیکنان تیم مس کرمان انگیزه بالایی برای فوتبال خوب دارند تیم مس یک تیم با 11بازیکن در میدان است و هیچ بازیکنی از دیگران جدا نیست حتی اگر ادین هو باشد.

از طرف دیگر مدیرعامل باشگاه مس کرمان نیز می گوید: تیم مس کرمان برنده اخلاق بود و می تواند یکی از برندگان لیگ هم باشد وبا توجه به بازیهای بسیار خوب تیم هئیت مدیره و مدیران مس با تمام وجود حمایت خود از تیم و کادر فنی را اعلام کرده اند.

نژادزمانی می گوید: مس کرمان بازیکنان جوان ولی پرتلاشی دارد و مطمئنا تا کسب سهمیه آسیایی از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.

عبدالرضا داوری مدیر عامل صندوق بازنشستگی مس کرمان و رئیس هیئت مدیره باشگاه مس هم در نامه ای از تلاشهای تیم مس کرمان و کسب عنوان سومی این تیم درجدول نیم فصل اول قدردانی کرده و گفت : معرفی تیم مس کرمان به عنوان یکی از مدعیا ن قهرمانی مایه مباهات و فخر مردم استان و کارکنان صنعت مس است.

وی حمایت هیئت مدیره از تیم مس را تا آخرین بازی مس در لیگ دهم را قطعی دانست و گفت: تلاش بازیکنان تیم مس کرمان لبخند را برلب پرسنل و کارگران زحمتکش صنایع مس ایران نشانده است.

این در حالی است که در ابتدای فصل همگان بریارگیری تیم مس اعتراض داشتند و حتی برخی از بازیکنان جوان مس که از تیم های زیر مجموعه مس کرمان و رفسنجان به تیم مس آمده بودند را در حد حضور در لیگ برتر نمی دانستند، اما مسئولین تیم برصرفه جویی یک میلیاردی این باشگاه در جذب بازیکن تاکید کرده و اعلام کردند مس کرمان با همین بازیکنان جوان و کم نشان موفق به کسب سهمیه آسیایی می شود و بازیکنانی چون فرهاد سالاری و میلاد فخرالدینی در کنار احمد حسن زاده که همگی کرمانی الاصل هستند در همین نیم فصل در ترکیب ثابت تیم قرار گرفتند که نویدی بر پیشرفت سطح فوتبال کرمان دارد.

مس کرمان با 30 امتیاز نیم فصل اول را به پایان برد و یکی از سکوداران لیگ شد و با توجه به حرکت رو به جلویی که بازیکنان این تیم دارند می تواند مدعی کسب سهمیه آسیایی باشد به شرط آنکه چون گذشته بدون حاشیه و با تکیه برتوان تمام نفرات پیش برود.