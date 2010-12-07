بخش خصوصی عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان دیشب در اولین همایش حمایت از توسعه و توانمندسازی تشکلها در تهران گفت: به طور قطع با ادامه توانمند سازی تشکلها می توان اقتصادی روشن را برای ایران متصور شد، این در حالی است که نیاز قطعی اجرای اصلاحات ساختاری و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی این است که تار و پودها را در کنار هم بتنیم تا دولت و نظام اطمینان حاصل کنند که نظام اقتصادی امر ساماندهی تشکل ها را بی نظم نخواهد گذاشت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این راستا به مشارکت نظام مند بخش خصوصی در امر سیاست گذاری اقتصاد کشور نیاز داریم و خوشبختانه این نیاز مورد توجه قرار گرفته و در قانون اصل 44 و برنامه پنجم فرصتی پیدا شد که ظرفیتی در قانون برنامه با تاسیس شورای مشترک بخش خصوصی و دولتی انجام شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس تجربه تشکیل این شورای مشترک می تواند برای سایر کشورها الگو باشد به نحوی که رئیس کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه با شنیدن اینکه تشکیل این شورا مصوب مجلس شده است، عنوان کرد که از این تجربه به عنوان یک الگوی موفق در کشورهای عضو استفاده کنند.

نهاوندیان ادامه داد: در بررسی آخرین بازمانده ها از مباحث مرتبط با قانون برنامه پنجم توسعه که مرتبط با بحث صندوق ملی بود، کمیسیون تلفیق یکبار دیگر اعتماد خود را به ظرفیتهای بخش خصوصی نشان داد و عضویت صاحب رای و رسمی اتاق بازرگانی را در هیئت امنای صندوق به تصویب رساند.

به گفته وی، چنین مصوبه ای بار بخش خصوصی را سنگین تر کرد و بر این اساس باید در نظم تشکلی به اثبات رسانیم که بخش خصوصی از درک مسئولیت پذیری و انضباط لازم برخوردار است و می تواند اهداف مورد نظر در سیاستهای اقتصادی کشور را شناسایی و برای آنها راه حل ارائه دهد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: باید با هم افزایی بین تشکلها بدون نیاز به مداخله دستگاه‌های دولتی تحقق اهداف را تضمین کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: آنچه باید در حیات تشکلی به دولت و مجلس نشان دهیم وجود انضباط و هم افزایی است که اگر بتوانیم در داخل خود این موضوع را که تشکلها تضمین کننده رشد هستند اثبات عملی کنیم و آسیب پذیری ای که نوسانات سیاسی در دستگاه‌های دولتی و سیاست گذاریها دارد را از بین ببریم، می توانیم موفق باشیم.

وی اظهار داشت: اتاق بازرگانی از ایده های نو استقبال می کند البته تشکلها باید در نحوه عمل خود این موضوع را نشان دهند که تشکل جایگاه ارج گذاری به سرمایه های موجود و استقبال از ایده های نو است و اتاق وظیفه دارد در خدمت تشکلها بوده و به ساماندهی و نظم و اجتناب از دوباره کاری آنها کمک کند و در نهایت تا جایی که می تواند تقویت مالی تشکلها را در دستور کار قرار دهد.

نهاوندیان اظهار داشت: مهمتر از بنیه مالی تقویت بعد کارشناسی تشکلها است به نحوی که بخش خصوصی کشور بتواند در محافل علمی و دانشگاهی و سیاست گذاری اثبات کند که زمانی که تشکلهای اقتصادی حرف می زنند از منظر ملی و با استفاده از نظرات همگانی و منصفانه است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: وظیفه اتاق تقویت مناسبات بین المللی و ارتباطات چند جانبه است؛ به نحوی که فرصت شنیدن صدای اقتصاد ایران را دو برابر کند.

وی با اشاره به مسئولیتهای اجتماعی در تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی گفت: چنانچه بخواهیم جایگاه بخش خصوصی را در جامعه ایران و فرایند حرکت آن تثبیت کنیم باید ترسیم سیما از بخش خصوصی را تصحیح کنیم.

نهاوندیان ادامه داد: در طول سنوات گذشته هم جریان روشنفکری در جامعه و هم فضاهای سیاسی ترسیم غیر واقعی از بخش خصوصی داشتند که برای از بین بردن آن راهکار این است که مسئولیت اجتماعی از سوی فعالان اقتصادی به نمایش گذاشته شود.