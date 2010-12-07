مجید حسینی گنگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر پیوستن عماد رضا به تیم سری‌ویجایای اندونزی گفت: این خبر اصلا صحت ندارد زیرا عماد رضا با ما قرارداد رسمی امضا کرده است و حتما بزودی در محل تمرینات آماده سازی تیم حضور خواهد یافت.

وی در مورد اینکه اگر این بازیکن به قراردادش با تیم شاهین بوشهر عمل نکند و به تیم دیگری برود از وی به فیفا شکایت می‌کنید؟ تاکید کرد: نه اصلا این بحث‌ها وجود نداشته و این بازیکن بزودی به جمع نفرات ما اضافه می‌شود.

مدیرعامل باشگاه شاهین بوشهر در مورد اینکه بازیکن جدید دیگری را هم جذب خواهند کرد، اظهار داشت: با اضافه شدن عماد رضا قصد جذب بازیکن دیگری را نداریم.

وی در خصوص اینکه از نتایج تیم شاهین بوشهر در نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر رضایت دارد، تصریح کرد: از نتایجی که تیم بدست آورده است رضایت ندارم اما امیدوارم کادرفنی و بازیکنان با عملکرد قابل قبول در نیم فصل دوم روزهای خوبی را برای تیم رقم بزنند.

کنگانی در پایان گفت: شرایط تیم ما با توجه به نزدیکی امتیاز تیم‌های پائین جدول خطرناک است اما باید نفرات تیم در نیم فصل دوم نتایج نیم فصل نخست را با کسب امتیازات قابل قبول جبران کنند.

درحالیکه عماد رضا چند روز پیش به تیم شاهین بوشهر پیوست و قرار بود پس از پایان مسابقات جام خلیج فارس در تمرینات این تیم شرکت کند، دوشنبه شب خبر پیوستنش به تیم سری‌ویجایای اندونزی که در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد، مطرح شد.