مطالبه امروز جنبش دانشجویی آرمان های نظام است

به گزارش خبرگزار مهر ، جامعه اسلامی مهندسین در این بیانیه آورده است: 16 آذر روز عدالت خواهی و آرمان گرایی و طرد استکبار است و دانشجویان در این روز با تکیه بر آموزه های اسلامی در برابر هر گونه ظلم و ستم رژیم پهلوی که همگام با سیاست ها و هدف های استعمار گران بود، ایستادگی کردند و روح استکبار ستیزی و عدالت خواهی را به تصویر کشاندند.

این بیانیه می افزاید: پس ازکودتای 28 مرداد، دانشجویانی که بر اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه، آگاهی داشتند در اعتراض به سفر ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا به ایران، اعتراض کردند و برای قطع ریشه استعمار فریاد زدند.

در ادامه بیانیه آمده است: 16 آذر دانشجویان آزاد اندیش، با اتکا به روح آزادی طلبی در محیط دانشگاه اجتماع کردند تا فریاد اعتراض به حضور بیگانگان و غارتگران در کشور را سر دهند.

جامعه اسلامی مهندسین در این بیانیه ادامه داده است: دانشجویان با پیشتازی در برابر هر نوع وابستگی و حلقه های استثمار تلاش کردند ولی این اجتماع استکبار ستیزی و وطن دوستی به دست رژیم طاغوت به خاک و خون کشیده شد و ساحت مقدس دانشگاه به خون آغشته شد.

این بیانیه تصریح کرده است: دانشجویان در این روز نهال آزادی را با خون خود آبیاری کردند و سمبلی برای بیداری نسل دانشجو و جوان شدند.

جامعه اسلامی مهندسین در پایان بیانیه خود آورده است: معتقدیم جنبش دانشجویی امروز با گذر از روزهای تلخ بی هویتی که ثمره نفور افراطیون اصلاح طلب در دانشگاه ها بود مسیر خود را بازیافته و مطالبات امروز جنبش دانشجویی آرمان های نظام است.