حجت‌الاسلام ناصر سقای بی‌ریا در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: اینکه در طرح روحانیون مستقر، مناطق محروم و مورد نیاز تبلیغی شناسایی می‌شوند و برای آن مناطق روحانیونی به صورت استقرار در محل مشخص می‌شوند، از برجستگی‌های طرح روحانیون مستقر است.



وی اضافه کرد: در این طرح، روحانیون طی برنامه‌ها و تمهیدات خاصی جذب شدند و برای آنها دوره‌های آموزشی برگزار شد و این نشان می‌دهد که این فعالیت‌ها دارای طرح و برنامه است.



مشاور رئیس جمهوری در امور روحانیت تاکید کرد: ما نباید فقط به جذب و استقرار روحانی اکتفا کنیم بلکه باید از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و تهیه بسته‌های ویژه، توانمندی و تخصص روحانیون مستقر را در انجام امور بالا ببریم.



سقای بی‌ریا از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص برنامه‌ریزی لازم جهت ارتقای توانمندی روحانیون مستقر تقدیر و تشکر کرد و یادآور شد: همان طوری که مقام معظم رهبری فرمودند، اعتبارات برنامه‌های فرهنگی باید به سوی طرح‌های حساب شده سرازیر شود، یعنی طرح‌ها باید نیازسنجی شود و بر روی اسلوب و روش‌ها اجرا شود تا به صورت ضربتی، کوتاه مدت و بلندمدت تاثیرگذاری داشته باشد.



ضعف برنامه‌ها باعث هدررفت اعتبارات می‌شود



وی با اشاره به تشکیل ستادهای فرهنگی در استان‌های کشور برای نیازسنجی امور هر استان، تصریح کرد: دولت بودجه‌های کلانی برای انجام امور فرهنگی اختصاص می‌دهد و این ستادها باید اعتبارات اختصاص یافته را بر اساس اولویت‌ها و نیاز سنجی‌ها رصد کنند.



مشاور رئیس جمهوری در امور روحانیت خاطرنشان کرد: این تهدید وجود دارد که اگر بودجه‌ها باشد ولی برنامه‌ها ضعیف باشد ممکن است بخشی از اعتبارات هدر رود و یا تاثیرگذاری نداشته باشد.



سقای بی‌ریا تصریح کرد: وظیفه دولت این است که اعتبارات لازم را اختصاص دهد و آنهایی که طرح‌های کارآمدتری دارند از این اعتبارات بهره‌مند شوند.

