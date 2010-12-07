انیمیشن "کاما" از کرمانشاه عنوان دوم جشنواره ملی فیلم دانشجویی را کسب کرد

بابک شکری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: این انیمیشن روایت کودکی است که در تخیل خود درگیر مشکلی شده و مدام گریه می کند، آدم بزرگهایی که با او برخورد می کنند هرکدام به روشی منطقیسعی در حل مشکلش دارند اما هر بار راه حل های آنها با شکست مواجه می شود، غافل از اینکه این گره به دست تخیل باز می شود نه دندان منطق!

وی در خصوص این جشنواره نیز گفت: در چهارمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی که در سالن آمفی تاتر دانشکده صداوسیما در تهران برگزار شد، هزارو349 اثر شامل فیلم های داستانی و مستند، انیمیشن، ویدئو گرافیک و... مورد داوری قرار گرفت و انیمیشن "کاما" از میان 64 انیمیشن راه یافته به بخش مسابقه پس از انیمیشن " پهلوان اکبر" ساخته عاطفه یوسفی از دانشجویان دانشکده صداوسیما حائز رتبه دوم شد و جایزه پانزده میلیون ریالی این جشواره را که بانی آن دانشکده صدا و سیماست از آن خود کرد.

این دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر، ادامه داد: راحبه میری و آرش بختیار از سایر عوامل اجرایی این انیمیشن هستند.

شکری خاطرنشان کرد: انیمیشن "کاما" به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران و با مدت زمان پنج دقیقه و پنج ثانیه، مرداد ماه امسال در مرحله تدوین نهایی قرار گرفت که انیمه و رنگ آمیزی آن را جلال نعیمی و آهنگسازی و ساخت جلوه های صوتی آن را نیز شهاب متقی فر برعهده داشت.