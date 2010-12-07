دو نفر از جودوکاران ایلامی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: از سوی فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران یوسف کریمیان و محسن عزیز پور از جودوکاران شایسته و قدر ایلامی به دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی جودو دعوت شدند.

وی بیان داشت: ین اردوی آمادگی در چارچوب و جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا و بازیهای المپیک لندن انجام می شود.

فتاحی گفت: این اردو از27 آذر ماه شروع و تا 10 دی ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

آقای یوسف کریمیان و محسن عزیز پور باید روز شنبه 27 آذر ماه خود را به مسئول اردو در مجموعه ورزشی آزادی معرفی کنند.