دو نفر از جودوکاران ایلامی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: از سوی فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران یوسف کریمیان و محسن عزیز پور از جودوکاران شایسته و قدر ایلامی به دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی جودو دعوت شدند.
وی بیان داشت: ین اردوی آمادگی در چارچوب و جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا و بازیهای المپیک لندن انجام می شود.
فتاحی گفت: این اردو از27 آذر ماه شروع و تا 10 دی ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
آقای یوسف کریمیان و محسن عزیز پور باید روز شنبه 27 آذر ماه خود را به مسئول اردو در مجموعه ورزشی آزادی معرفی کنند.
32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.
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