ویژه برنامه های ایام محرم در صدا و سیمای یزد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این برنامه‌ ها هم در معاونت صدا و هم در بخش سیما تهیه و تولید شده و همزمان با ایام محرم بر اساس جدول برنامه ‌ریزی پخش خواهد شد.

صدا و سیمای مرکز یزد در عزاداری امام حسین (ع) در ایام ماه محرم با ضبط و پخش ویژه برنامه‌ هایی به همین مناسبت، با عزاداران حسینی در استان یزد همراه خواهد بود.

بر این اساس، در بخش سیما مراسم عزاداری و سینه ‌زنی نوجوانان یزدی که در حسینیه باغ گندم اجرا می‌ شود، پخش خواهد شد که این برنامه به تهیه ‌کنندگی مهدی شاکر و کارگردانی ابوالقاسم ابوترابی، تصویربرداری فرهاد چراغی، ابوالفضل دهقانی‌ زاده و علیرضا دهقان تولید شده و عزاداری و سینه‌ زنی نوجوانان یزدی را در عزای امام حسین (ع) و یاران وفادارش به تصویر می‌ کشد.

در ایام ماه محرم و عزاداری اهل بیت سیدالشهدا، مردم استان یزد می‌ توانند با حجت ‌الاسلام راشد یزدی با فلسفه نهضت حسینی و اتفاقات واقعه عاشورا آشنا شوند.

این برنامه هر شب به مدت 40 دقیقه در ایام حزن و اندوه محرم‌ الحرام از شبکه تابان پخش می ‌شود و تهیه‌ کنندگی آن را علی جعفری بر عهده دارد.

همراه با عزاداران حسینی از دیگر برنامه ‌های شبکه تابان است که به منظور آشنایی و استفاده هر چه بهتر عزاداران حسینی در این ایام اقدام به پخش عزاداری هیئتهای استان می کند.

این برنامه هر شب از شبکه تابان و یکی از شبکه ‌های سراسری پخش خواهد شد.

این برنامه نیز به تهیه کنندگی فرید سعادتمند، کارگردانی رضا حاجی غلامی و تصویربرداری و نورپردازی سیدعلی نادری و طراحی صحنه ابوالفضل سلیمی تهیه و تولید شده است.

در معاونت صدای مرکز یزد نیز برنامه های ویژه ای تدارک دیده شده است که از آن جمله می‌ توان به "اینجا کربلاست" اشاره کرد.

این برنامه با دستمایه ‌ای از موضوع عزاداری اهل بیت (ع) در دشت نینوا، حال و هوای محرم را به خانه‌ های مردم استان یزد می برد.

عوامل این برنامه شامل تهیه‌ کنندگان حمیدرضا امیری و احمد دشتی، گویندگان الهه دهقان ‌پور و امیدحسین مرشدی است.

برنامه اینجا کربلاست از اول تا سیزده محرم ساعت 18 تا 20 از شبکه استانی صدای مرکز یزد پخش می‌ شود.

"نسیم صبح" از دیگر برنامه ‌های صدای مرکز یزد است که در ایام محرم هر روز از ساعت 6:30 تا هشت صبح با تهیه ‌کنندگی حمید طلایی و محمدجلال اقتصادی پخش خواهد شد.

"دوستان جوان" نیز عنوان برنامه ‌ای است که در ایام محرم از ساعت 16:30 تا 17:30 به تهیه ‌کنندگی راضیه دهقانی ‌زاده از صدای مرکز یزد پخش خواهد شد.

برنامه "خشت اول" نیز به تهیه ‌کنندگی آرزو تقدیسی و نسرین وافی تولید شده و در این ایام از ساعت 9:15 تا 10 صبح به اجرا درخواهد آمد.

"در خلوت انس" نیز عنوان برنامه ‌ای است که از ساعت 11:25 تا 12:15 هر روز ایام محرم به تهیه ‌کنندگی احمد دشتی و نعیمه توکلی با حال و هوای محرم از صدای مرکز یزد پخش می‌ شود.