دائمی بودن صندوق توسعه ملی در کمیسیون تلفیق منتفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی نورا نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق که صبح امروز سه شنبه تشکیل شد گفت: در جلسه صبح امروز که راس ساعت شش صبح در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد موضوع صندوق توسعه ملی و همچنین بررسی ماده 53 برنامه پنجم در دستور کار قرار داشت.

نماینده زابل و زهک با بیان این مطلب که تبدیل اساسنامه صندوق توسعه ملی به قانون دائمی منتفی است، افزود: ماده 76 برنامه پنجم توسعه به اساسنامه صندوق توسعه ملی اختصاص دارد که ابتدا تصمیم به خروج آن از برنامه پنجم و تبدیل آن به قانون دائمی گرفته شد، اما به دلیل اینکه لایحه آن ارائه نشد دائمی شدن این صندوق منتفی شد و در همان ماده 76 بررسی خواهد شد، البته این قید نیز اضافه خواهد شد که باید فعالیت این صندوق تداوم پیدا کند.



نورا همچنین از ادامه بررسی موضوع صندوق توسعه ملی و مواد ارجاع شده دیگر از برنامه پنجم توسعه به کمیسیون تلفیق در جلسات امروز این کمیسیون خبر داد.



موضوع صندوق توسعه ملی، اولین بار در سال 87 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. در پیش‌نویس طرح تشکیل صندوق توسعه ملی، هدف از تشکیل این صندوق ارائه تسهیلات ارزی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری اعلام شد. مجمع تاکید کرده بود که صندوق توسعه ملی باید از استقلال کافی برخوردار باشد و تغییرات مدیریت سیاسی تاثیری بر سیاست گذاری‌های آن نداشته باشد.



موضوع صندوق توسعه ملی بار دیگر با گنجانده شدن آن در لایحه برنامه پنجم توسعه مطرح شد و از همین رو بود که گروهی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، تشکیل صندوق توسعه ملی و تصویب اساسنامه آن را چیزی فراتر از برنامه پنج ساله ارزیابی کردند و خواستار تبدیل این حرکت مثبت به قانونی دائمی شدند.