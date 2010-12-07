روز دانشجو روز دفاع از استقلال، آزادی و عزت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این بیانیه آمده است : جنبش دانشجویی کشور ما در تاریخ ثبت شده خود همیشه ضد استکبار، ضد سلطه و عدالت خواه بوده است. فرا رسیدن 16 آذر، همواره یادآور جوشش ضد استعمار دانشجویان آزاده ای است که در راه اعتقادات والای مذهبی و دینی خود، تا پای جان ایستادند و حاضر به پذیرش ننگ نفوذ بی قید و شرط قدرت های استعماری در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی کشورشان نشدند. روز دانشجو روز دفاع از حیثیت دانشگاه و دفاع از استقلال، آزادی و عزت ملت ایران و روز مبارزه با قدرت های امپریالیستی و ایادی آنان است.

تقارن سالروز 16 آذر روز دانشجو با ایام سوگواری سرور شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام که مثل اعلای شهادت و ایثار و نماد کامل بصیرت و حکمت است و ترور و شهادت اساتید دانشگاه توسط استکبار جهانی موجب پراکندن عطر شهادت و ایثار و تقویت روحیه ظلم ستیزی در فضای دانشگاه کشور شده است و فرصتی بس مغتنم فراهم آورد تا دانشگاهیان با بصیرت و ولایتمدار ایران اسلامی همچون گذشته مسیر تایخی خود در استعمار ستیزی را با بصیرت و هوشیاری و شدت هر چه بیشتری طی کنند و هر چه فریاد دارند بر سر استعمار و استکبار جهانی بزنند.

اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان به عنوان عنصری جداناپذیر از پیکر ملت شریف ایران در پیوند ناگسستنی اساتید، با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همچون گذشته مهمترین وظیفه و رسالت خود را دفاع از کیان انقلاب و تلاش برای کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی می دانند و در این مسیر، پیروی از اندیشه های رهبر فرزانه انقلاب و کوشش برای تحقق مطالبات ایشان را سرلوحه تمام برنامه های خود برای تحقق عزت و اقتدار ایران اسلامی قرار خواهد داد. همان گونه که مقام معظم رهبری تبیین نموده اند، اصلی ترین وظیفه جنبش دانشجویی حفظ و ارتقای روحیه استکبار ستیزی، ضد استبدادی و عدالت خواهی در دانشگاه است در این میان دانشجویان به مثابه قلبی در پیکر دانشگاه و منبع بصیرت و آگاهی در صف اول دفاع از این رسالت تاریخی هستند، بدیهی است که طی این مسیر جز از طریق تقوای الهی، تزکیه نفس و ماندن در خط ولایت و رهبری ممکن نیست.

کانون دانشگاهیان ایران اسلامی فرا رسین این روز سرنوشت ساز را گرامی داشته و توفیق حرکت را در مسیر شهدای گرانقدر این روز و همه شهدای جامعه دانشگاهی را برای دانشجویان و دانشگاهیان از خداوند متعال مسئلت می نماید.