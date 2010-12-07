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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۵

رونوشت بخشنامه در مهر /

زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها نزدیک است/ اعلام نحوه افزایش قیمتها

زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها نزدیک است/ اعلام نحوه افزایش قیمتها

در جدیدترین بخشنامه دولت به دستگاه‌های اجرایی با اشاره به نزدیک شدن زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها نحوه تغییر قیمت کالاها مشخص شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه ای که با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شده، به موضوع نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره شده است.

در این بخشنامه با تاکید بر اهمیت کنترل و نظارت بر قیمتها تصریح شده است: به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالا و خدمات، کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی موظفند قبل از هرگونه تغییر قیمت، موضوع را برای بررسی به کارگروه کنترل بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعلام شود.

رونوشت این نامه به دفتر رئیس جمهور و دفتر هیئت دولت نیز ارسال شده است. متن کامل اسکن شده این بخشنامه به صورت ذیل است:

در همین حال، شمس الدین حسینی و محمدرضا رحیمی سخنگویان اقتصادی و سیاسی دولت نیز اخیرا از آغاز اجرای رسمی هدفمندی یارانه ها با محوریت اصلاح قیمتها در آینده ای نزدیک خبر داده اند.

از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم خبر می‌رسد نامه ای به بانکها برای آماده باش آنان با توجه به نزدیک بودن موعد زمان برداشت یارانه نقدی از حسابها نوشته شده است.

کد مطلب 1205820

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