آستانه تحمل مدیران همدان باید در فضای نقد افزایش یابد

به گزارش خبرنگارمهر در همدان، علی طلوعی صبح سه شنبه در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه اگر به چالش‌ها وارد نشویم مشکلات شهر حل نمی‌شود، گفت: مخاطب باید اعتماد داشته باشد که رسانه زبان گویای اوست و درخواست‌هایش را به گوش مسئولان می‌رساند.

وی با بیان اینکه شورای شهر سه رویکرد اصلی شامل انتخاب شهردار، تعریف بودجه و نظارت را داراست که در میان این سه رویکرد، ورود به بحث نظارت برای رسانه‌ها وجود دارد، گفت: رسانه یار دهم شورای شهر همدان است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان فضای شهری و زیرساخت‌های شهر را در مبلمان شهری و بافت شهری همدان بسیار مناسب ارزیابی کرد و با بیان اینکه همدان سنگ بنای طراحی و معماری و مهندسی را به خوبی بنا نهاده است، افزود: با توجه به این نکات در مسیر توسعه می‌توان سرعت بیشتری داشت.

طلوعی با تأکید بر اینکه کلان شهر شدن همدان نیز در این مقوله اثر گذار است، گفت: تغییر رویکرد مدیریت شهری از رویکرد خدماتی به رویکرد فرهنگی اجتماعی در گرو به کارگیری مدیران فرهنگی در مجموعه شهرداری است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان اظهار داشت: همدان با توجه به نزدیکی به تهران و فضای تاریخی تمدنی، قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری کشور را داراست.

طلوعی تأکید کرد: در تبدیل شدن همدان به قطب گردشگری کشور رسانه‌ها نقش مهمی را عهده‌دار هستند و می‌توانند با ایجاد جریان فرهنگی در شهر، مشارکت شهروندان را طلب کنند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان خاطرنشان کرد: باید در فضای فرهنگ‌سازی اعتماد متقابل بین مدیریت شهری و رسانه‌ ایجاد شود و در همین راستا آستانه تحمل مدیران در فضای نقد و کارشناسی افزایش یابد.

وی با تأکید بر ایجاد فضای پاسخگویی در کنار بیان مشکلات، گفت: در چند ماه آینده تحول اساسی در برنامه‌های شبکه استانی همدان ایجاد می‌شود.

طلوعی توجه به امور آموزش شهروندی و فرهنگ سازی در جامعه را مورد تأکید قرار داد و گفت: شبکه استانی کمک حال فضای مدیریتی شهر و استان همدان است.