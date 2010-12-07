عکس های 29 نفر از مشاهیر گلستان به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دیلم معزی، مسئول غرفه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان صبح سه شنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: در این غرفه 29 چهره مشاهیر استان به صورت قاب عکس به منظور آشنایی مردم با مشاهیر استان به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: کانون آگهی تبلیغاتی کاوش و موسسه مالی و اعتباری دانشجویان و دانش آموختگان وحدت گرگان 29 هزار پوستر از این مشاهیر را چاپ و به صورت رایگان بین مردم توزیع می کند.

معزی استقبال مردم از این غرفه را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: جامعه ما به دلیل وجود این مشاهیر و گذشتگان ساخته شده است و بنده خود را مدیون این مشاهیر می دانم.

پنجمین نمایشگاه سراری کتاب گلتسان از 14 آذر آغاز شد و تا 20 آذرماه ادامه دارد.