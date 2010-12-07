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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

عکس های 29 نفر از مشاهیر گلستان به نمایش گذاشته شد

عکس های 29 نفر از مشاهیر گلستان به نمایش گذاشته شد

گرگان - خبرگزاری مهر: عکس های 29 مشاهیر سرشناس گلستان در پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب استان به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دیلم معزی، مسئول غرفه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان صبح سه شنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: در این غرفه 29 چهره مشاهیر استان به صورت قاب عکس به منظور آشنایی مردم با مشاهیر استان به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: کانون  آگهی تبلیغاتی کاوش و موسسه مالی و اعتباری دانشجویان و دانش آموختگان وحدت گرگان 29 هزار پوستر از این مشاهیر را چاپ و به صورت رایگان بین مردم توزیع می کند.
 
معزی استقبال مردم از این غرفه را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: جامعه ما به دلیل وجود این مشاهیر و گذشتگان ساخته شده است و بنده خود را مدیون این مشاهیر می دانم.
 
پنجمین نمایشگاه سراری کتاب گلتسان از 14 آذر آغاز شد و تا 20 آذرماه ادامه دارد.
کد مطلب 1205822

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